V novém Skypu můžete programovat v reálném čase. Náboráři tak otestují kandidáty

Jste-li programátorem a zároveň využíváte Skype, měla by vás zajímat nová funkce, kterou do komunikátoru Microsoft přidal. Ve Skype totiž přibude editor kódu, který ovšem nebude jen kód zobrazovat, bude jej i kontrolovat. Samozřejmostí je i možnost spuštění kódu. Aktuálně je podporováno 7 jazyků: C, C++, C#, Java, JavaScript, Python a Ruby.

Zajímavé je, že funkce aktuálně není dostupná v desktopové aplikaci Skype. K jejímu spuštění potřebujete prohlížeč Edge nebo Chrome. Nicméně Redmond pracuje na nápravě a novinka se v desktopové verzi objeví.

Microsoft vylepšení nazývá "interviews" a propaguje ji jako užitečnou funkci pro náboráře, kde se komunikuje s potenciálním budoucím zaměstnancem. Nic vám však nebrání ji použít mezi kolegy nebo přáteli.