V Shadow of War si ochočíte wyvernu, trolla nebo smečku caragorů

Již Shadow of Mordor nechal hráče, aby rozkazoval živočišné říši, která následně měla plnit jeho vůli. Tuto schopnost vývojáři rozšířili, aby si hráč mohl pohrát s ještě více monstry při jejich maximálním bojovém potenciálu.

Nyní se již netřeba omezovat pouze na jízdu na caragorovi. Co si podmanit hned celou jeho smečku? Baví vás TES: Skyrim? Co se tak proletět na zádech mordorských wyveren? Očividně se neztratí ani hejno posedlých pavouků samotné Shelob.

Postupem hrou bude možné i osedlat elementály, kteří přijdou vhod v boji s početnějšími skupinkami protivníků nebo se skutečně tuhými monstry.

Jak si hráči budou v praxi počínat s takto vylepšenou schopností, uvidíme až po vydání. Nicméně lze očekávat, že faktor zábavy to nijak nesníží, ba naopak. Titul vychází již 10. října pro PC, PS4 a Xbox One. Těšíte se na Shadow of War? Bavil vás první díl?