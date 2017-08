Ve Velké Británii bude zakázán v roce 2040 prodej aut na fosilní paliva

Vláda Velké Británie rozhodla, že prodej vozů na paliva, která se získávají převážně z ropy bude v roce 2040 zakázán. Nic neobvyklého, přesně to samé chce udělat i Francie a vypadá to tedy, že automobily, které spalují fosilní paliva, mají před sebou už jen necelých 23 let života.

Jedinou výjimku budou tvořit auta s hybridní pohonnou jednotkou včetně Plug-in hybridů. Ta se budou moci prodávat i po roce 2040, což je ovšem stále daleko před námi. Kdo ví, jestli za oněch 23 let budou ještě hybridy v prodeji.

Vozidla na benzín nebo naftu produkují škodlivé látky, které způsobují smog. A právě s ním mají ve Velké Británii problémy, především ve velmi hustě zalidněném Londýně. Nicméně, během posledních 15 let se snížily hodnoty oxidů dusíku o 15 %.

Je však třeba si uvědomit, že znečištění ovzduší nemají na svědomí jen automobily. Stačí se podívat na továrny a elektrárny…