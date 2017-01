Ve Velké Británii odstartuje nové protipirátské opatření mířící na p2p sítě

Minulý měsíc jsme vás informovali, že Velká Británie hodlá v roce 2017 vychovávat piráty k určitým morálním hodnotám. Tato výchova se má sestávat z rozesílání tzv. varovných emailů, upozorňujících majitele internetových přípojek, že z jejich strany dochází k nelegálnímu sdílení autorsky chráněného díla nebo děl.

Vzhledem k tomu, že toto protipirátské opatření vstupuje ve Velké Británii v platnost již koncem tohoto měsíce, tak se pojďme podívat trochu podrobněji, co to vlastně pro piráty ve Velké Británii znamená.

Zasílání varovných emailů je ve Velké Británii v rámci výchovné antipirátské kampaně na stole už několik let. Celá akce se jmenuje Creative Content UK a jejím cílem je vzdělávat občany Spojeného království, že pirátění digitálního obsahu bere lidem ze zábavního průmyslu pracovní místa a nijak zvlášť neprospívá ekonomice země.

Cílem této antipirátské kampaně je, aby lidé co jsou zvyklí digitální obsah upirátit, začali místo toho digitální obsah poctivě kupovat z legálních distribučních kanálů.

První částí kampaně byla iniciativa s názvem Get It Right from a Genuine Site. Ve zkratce šlo o to, že se tato iniciativa snažila přesvědčit piráty např. formou krátkých propagačních videí nebo hashtagu #genuine, ať si opatřují filmy a hudbu z legálních zdrojů a nestahují a nesdílí digitální pirátský obsah.

Toto úsilí zřejmě moc neuspělo, jelikož další část kampaně (varovné emaily) odstartuje v následujících týdnech.

V první fázi zasílání varovných emailů lidem, u nichž bude podezření, že z jejich internetové přípojky dochází k nelegálnímu sdílení autorsky chráněného obsahu se připojí čtyři ISP. Budou to BT, Sky, Talk Talk a Virgin Media. Tedy všichni uživatelé, kdo mají v UK internet od těchto poskytovatelů mohou očekávat v nejbližších týdnech varovné emaily, pokud budou budou sdílet na internetu pirátský obsah. Časem se přidají i další ISP.

Podle serveru torrentfreak půjde výhradně o sdílení autorsky chráněného obsahu, tedy P2P sdílení digitálního obsahu. Tato iniciativa tak postihne v převážné míře britské uživatele sítě BitTorrent, protože jiné P2P sítě mají v UK relativně nízké uživatelské zastoupení. Varovné emaily nebudou zasílány uživatelům, kteří stahují nelegální obsah ze share serverů typu mega, 4shared apod. Dále se to nebude týkat uživatelů, kteří se dívají na filmy z neautorizovaných streamovacích serverů.

Držitelé autorských práv se s ISP dohodli, že bude strop v zasílání varovných emailů v podobně vygenerování maximálně 2,5 miliónů výstražných emailů za rok. Někteří uživatelé, respektive majitelé internetových přípojek, mohou dostat na svůj e-mail i několik varovných emailů, pokud budou tato oznámení ignorovat a dál pokračovat ve sdílení pirátského obsahu. Tato část kampaně má trvat po dobu 3 let.

Varovné emaily mají sloužit jako upozornění majitele internetové přípojky, že z jeho internetového připojení dochází k nelegální distribuci/sdílení digitálního obsahu, který je chráněn autorským právem. Dále se uživatel/majitel přípojky dozví, jak k tomu v budoucnosti zabránit a bude mu nabídnuta legální alternativa.

Důležité je to, že nikdo nebude uživatele za nelegální sdílení trestat. E-maily jsou jen výchovného charakteru, cílící na morální hodnoty člověka. Nebude se tedy jednat o žádný příkaz uhrazení pokuty nebo hrození soudem.

ISP nebudou monitorovat nelegální sdílení souborů u svých uživatelů, nýbrž se o to postará společnost MarkMonitor. Tato společnost je například technologickým partnerem v rámci systému US Copyright Alert. MarkMonitor sleduje IP adresy uživatelů na síti BitTorrent, a následně pošle svá zjištění poskytovatelům internetových služeb.

Na závěr jedna zajímavost. Podle odhadů zábavního průmyslu je v UK přes 6 miliónů pirátů digitálního obsahu. Většina torrentových portálů a vyhledávačů je už dávno ve Velké Británii blokována na úrovni ISP.

Mnoho lidí používá VPN služby na obejití blokády, přičemž při využívání VPN se uživatele varovné emaily netýkají. Takže komu vlastně budou příslušné britské úřady posílat varovné emaily, ptá se server torrentreak? Asi těm, kdo jsou schopni obejít blokádu a zároveň neskrývat svou IP za VPN. Kolik je takových pirátů, není známo.