Zmrtvýchvstání? Brink se vrací ve free-to-play podobě

Fanatiky posetá Montana - Vše, co zatím víme o Far Cry 5 30. 5. 2017 | Pavel Vevera | diskuse (4) Ubisoft připravuje již pátý díl ze série Far Cry, a i když toho zatím nevíme mnoho, můžeme se podělit o několik informací ohledně zasazení, záporáků i klaďáků a nastínit vizi vývojářů.