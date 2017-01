Známe potvrzené hry pro Nintendo Switch, seznam v článku

Nintendo požádalo o ukončení verze Pokémonů, kterou fanoušci vyvíjeli 9 let Jáchym Flídr 08/15/2016 12:00:00 Pokémon Uranium je fanouškovská verze slavné herní série, která vycházela posledních pár desítek let na handheldové konzole. Tato verze se může pyšnit téměř vším originálním, krom své inspirace předlohou a záštitou slavných zvířátek. http://cdr.cz/sites/default/files/maxresdefault_9.jpg

Smach Z hendheld má kampaň na Kickstarteru (opět) - je libo herní PC do kapsy? Ondřej Čepelák 08/02/2016 08:00:00 Už je to téměř rok a půl, co byl světu představen příruční herní počítač Smach Z s podporou plnohodnotných počítačových her. Bohužel byla kampaň o dva dny později zrušena a přes rok jsme od vývojářů neslyšeli žádné pozitivní zprávy. http://cdr.cz/sites/default/files/machine01.png