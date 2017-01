Nejočekávanější střílečky pro rok 2017 (+ anketa)

2016 byl možná zhoubným rokem pro celebrity, ale střílečky naopak výrzně prosperovaly. Titanfall 2, Rainbow Six: Siege, DOOM, Killing Floor 2, Shadow Warrior 2, Overwatch, SUPERHOT, zkrátka pro hráče stříleček byly Vánoce po celý rok. To ovšem mimo jiné i znamená, že příčka na tento rok je nastavená velmi vysoko.

Sestavili jsme seznam pifpaf her, které by nás měly tento rok čekat. Ovšem jen čas ukáže, jestli stojí za zlámanou nábojnici.

Battalion 1944

Očekávané datum vydání: Květen 2017 | WIN - PS4 - XONE

Se všemi těmi jetpacky a velkými roboty je snadné zapomenout na to, jak velkým požitkem bylo chodit po zemi v blátě. Ohlasy požadující návrat drohoválečného zasazení neustále sílí a nedovedl je utušit ani Battlefield 1, protože se sekl o jednu válku. Battalion 1944 možná ukáže, jestli skutečně chceme návrat ke kořenům, nebo jestli jen v ovzduší znovu páchne nostalgie.

Vývojáři titulu chtějí polapit hratelnost svých oblíbených her jako Medal of Honor (1999; ne nový z roku 2010 - k čemu existuje číslování titulů, vydavatelé?) nebo Call of Duty 2 (k tomuhle existuje číslování titulů, vydavatelé!) a přenést ji do moderních technologií. Hra má být zaměřená ryze na schopnosti hráče, což v praxi znamená absenci jakékoliv možnosti postupu v oblasti arzenálu – všechny zbraně budou dostupné hned od začátku a hraním lze získat pouze kosmetické přídavky.

Destiny 2

Očekávané datum vydání: 2017 | PS4

RECENZE – Staňte se Strážcem a zachraňte vesmír ve hře Destiny

V současné době víme o pokračování exluzivně konzolové MMORPGFPS (Massively Multiplayer Online Role-Playing First Person Shooter, Bůh žehnej zkratkám) Destiny pouze to, že bude. Letos. Prý. A možná bude lepší, než první díl. Teoreticky.

Neexistuje zatím odpověď ani na základní otázky, kdy titul vyjde a na které platformy. Nebo která celebrita bude bezduše namlouvat hráčova společníka, namísto původního Tyriona Lannistera. První díl nejprve nadchnul mnoho hráčů, posléze jim zanechal na jazyku pachuť z nedostatku motivace pokračovat v hraní, což se v MMO žánru nesluší. Doufejme tedy, že Destiny 2 potká lepší osud.

Prey

Očekávané datum vydání: Q2 2017 | WIN - PS4 - XONE

Prey se vrací s novým dílem, ale zapomnělo se pořádně pojmenovat [E3 2016]

Prey je reinkarnací zrušeného Prey 2, které mělo navázat na události Prey (tato věta dává smysl). Příběh se přenese do alternativní reality, ve které prezident Kennedy přežil a USA pokračovala v intenzivním financování vesmírného programu. Zvýšená aktivita lidí ve vesmíru přilákala pozornost mimozemských civilizací, které si přiletěly vyfotit planetu Zemi svými vesmírnými děly.

Děj se bude odehrávat na vesmírné stanici sloužící pro věznění a výzkum vetřelců. Hratelnost slibuje kombinaci FPS i RPG prvků, jež umožní hráči osvojit si schopnosti některých z vetřelců (například přeměnit se v hrníček).

Insurgency: Sandstorm

Očekávané datum vydání: 2017 | WIN - PS4 - XONE - OSX - Linux

RECENZE – Insurgency vstává z mrtvých v opravdu velké parádě

Existence Insugency: Sandstorm na tomto listu je diskutabilní. Insurgency je delší dobu na trhu a Sandstorm má být pouze velkou překopávkou. Tato změna ovšem zahrnuje i přechod ze Source enginu na Unreal Engine 4 a konzolové vydání. Můžeme tedy mluvit o zbrusu nové videohře.

Sandstorm slibuje nejen vyrázné zlepšení vzhledu hry, ale i základy pro růst potencionální eSport scény. Dočkat bychom se měli i singleplayerové kampaně zasazené do relativně kontroverzního období – války v Iráku v roce 2003. Bude zajímavé sledovat, jak se vývojáři k příběhu postaví.

Strafe

Očekávané datum vydání: 28. března 2017 | PC - PS4 - OSX

Nešťastnou shodou okolností byli zřejmě všichni vývojáři Strafe v roce 1996 uzavřeni do kryostáze a těsně před dokončením své hry zmraženi. Ze svého vězení se patrně dostali až nedávno a místo plakání nad několik let prošlou kaší, se ji raději rozhodli vydat. Aspoň takto absurdně si vysvětlujeme stejně tak absurdní vydání Strafe v roce 2017.

Titul se tváří jako pocta klasikám jako Quake a Doom. Na rozdíl od nich bude mít polo-náhodně generované úrovně, tři hektolitry pixelové krve navíc a podporu Oculus Rift. Slova jsou zbytečná, morbidní trailer vysvětlí vše potřebné. Je ovšem na místě přidat legitimní varování, trailer balancuje na velmi tenké hranici mezi lehkovážnou legrací a traumatickým zážitkem, a do jakého území nakonec spadne, záleží na povaze diváka. Byli jste varováni.

Quake Champions

Očekávané datum vydání: 2017 | WIN

Quake chce konkurovat Overwatch, vrací se na scénu s pokračováním [E3 2016]

Po modernizaci Doomu a Wolfensteinu přichází na řadu i Quake. Ten ovšem vzal svou moderní adaptaci se vším všudy a nechal se inspirovat současnými trendy, jako jsou třeba postavy se speciálními schopnostmi po vzoru Overwatch.

Skalní fanoušci hry by se ale bát nemuseli, jelikož se zdá, že duše hry zůstane netknutá. Hektická a rychlá hratelnost zaměřená na schopnosti hráče podle vývojářů nezmizí. Stejně tak setrvá možnost nosit neomezený arzenál zbraní po kapsách, jak to máme rádi.

Star Wars Battlefront 2

Očekávané datum vydání: 2017 | WIN - PS4 - XONE

RECENZE – Ždímat filmy, Star Wars musí. Špatná hra ovšem, Battlefront nebýt

Když předloni do kin dorazily zbrusu nové Hvězdné války, herní průmysl nezahálel. EA se nechalo inspirovat historií a nabídlo to, co už jednou fungovalo. Po vzoru Star Wars: Battlefront vydalo Star Wars: Battlefront, a nyní po vzoru Star Wars: Battlefront 2 vydává Star Wars: Battlefront 2. Na to je i Google krátký.

Electronic Arts toho o novém Battlefrontu zatím moc neprozradilo. Známé je pouze orientační datum vydání pro letošní rok. Uvidíme, zda s něčím vyrukují na E3 2017.

Tom Clancy´s Ghost Recon Wildlands

Očekávané datum vydání: 7. března 2017 | WIN - PS4 - XONE

Podívejte se na 10 minut z multiplayeru Ghost Recon: Wildlands [E3 2016]

Tom Clancy ve svém hrobě již vyhrál gymnastickou olympiádu při vydání Tom Clancy's The Division. Ubisoft si s jeho jménem už může nakládat jak se mu zlíbí. Tom Clancy´s Ghost Recon Wildlands je dalším pokračováním v sérii Ghost Recon, tentokrát ovšem poprvé zasazené do otevřeného světa.

Prvně se série také dočká vedlejších misí a otevřený svět umožní hráči svobodu v přístupu k jednotlivým misím – to ve slovníku vývojářů znamená vypustit na daný problém tygra a nechat volný průběh událostem.

Red Dead Redemption 2

Očekávané datum vydání: 2017 | PS4 (možná WIN - XONE)

Rockstar potvrdil Red Dead Redemption 2 (trailer v článku)

Rockstar Games 2 se svým Red Dead Redemption dělá velké tajnosti. Ale to vůbec nevadí, protože jenom samotná číslovka „2“ je dostatečným důvodem pro to, aby vznikl nezadržitelný hype. PC hráči jsou nadšení z naděje, že titul nejspíš vyjde na jejich mašinky, a konzolisté se zase radují z pokračování série, kterou jim PC hráči doposud záviděli.

Nebudeme lhát, že o nejočekávanějších střílečkách pro rok 2017 se toho mnoho neví. Je to ovšem příjemná změna oproti předchozím letům, kdy se tituly představily dlouhou dobu před svým vydáním a prozradily na sebe první-poslední.

Některé tituly dokonce budovaly svá očekávání tak dlouho, až se řadě hráčům zprotivily. Dalo by se říci, že z čím větší výšky se titul honosil, tím ostřejší ho čekal pád. S tímto přístupem nás čeká ještě mnoho překvapení.

Jména titulů pro letošní rok chrlí jednu známou značku za druhou. Doufejme, že se nejedná jen o zvučná pozlátka, ale že nás čeká nevídaný ročník plný skvělých herních pecek. V následujících dnech nás čeká ještě shrnutí nejočekávanějších titulů z žánrů RPG, strategií a akčních her.

A na kterou se těšíte vy?