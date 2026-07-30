3D filmy odmítl nechat zemřít. Vytvořil přehrávač pro Blu-ray i projektory
Majitelé sbírek 3D filmů se dostávají do nepříjemné situace. Disky a jejich digitální kopie stále existují, ale zařízení a programy schopné přehrát je v původní stereoskopické podobě postupně mizí. Vývojář vystupující pod přezdívkami Jarod-The_Centre a 5ymph0en1x se proto rozhodl vytvořit vlastní řešení. Jeho bezplatná aplikace SyLC 3D Player pro Windows má uchovat přístup k několika generacím trojrozměrného obrazu.
Projektu si všimla také Carrie Marshall z magazínu TechRadar. SyLC podle ní nevznikl jako běžný univerzální videopřehrávač, ale jako odpověď na ústup výrobců od domácího 3D. Autor aplikace svůj důvod shrnul jednoduše. Tento formát si podle něj zaslouží lepší osud než pomalou smrt.
Od 3D Blu-ray až po prostorová videa Applu
SyLC 3D Player podporuje stereoskopická Blu-ray, obrazy disků ISO a soubory MKV využívající kodek MVC. Právě s ním mohou mít běžné přehrávače potíže. Video obsahuje obraz pro levé i pravé oko, některé programy ale dekódují pouze základní stopu. Uživatel pak místo 3D filmu dostane obyčejný dvourozměrný obraz.
Aplikace si proto přináší vlastní cestu pro dekódování MVC a zpracování stereoskopického obrazu. Vedle starších Blu-ray zvládá také video v HEVC a H.265 až do rozlišení 4K s desetibitovými barvami a HDR. Třetí skupinu představuje formát MV-HEVC používaný pro prostorová videa Applu.
Přehrávač může obraz odeslat v režimu frame-packed 3D do kompatibilního televizoru, projektoru nebo zobrazovacího zařízení. Současná dokumentace projektu uvádí také živé přenášení filmu do headsetu Meta Quest přes Wi-Fi nebo USB-C.
Starou filmovou sbírku převede pro Vision Pro
Zajímavá je především možnost exportovat starší 3D obsah do souboru MV-HEVC. Majitel 3D Blu-ray tak může film převést do moderního prostorového formátu vhodného například pro Apple Vision Pro. Pokud už zdroj odpovídá požadovaným parametrům, aplikace může obrazová data pouze přebalit bez nové komprese. V ostatních případech provede převod.
Autor přemýšlí také nad dobou, kdy zmizí poslední běžné projektory s přímou podporou 3D. Jednou z cest může být promítání obrazu pro každé oko samostatným projektorem. SyLC už dokáže pracovat se dvěma obrazovými okny současně a komunita navrhuje doplnit synchronizovaný výstup přes dva konektory HDMI.