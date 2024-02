5 důvodů, proč je lepší někdy zvolit pevný disk namísto SSD

Větší kapacita za nižší cenu

První z hlavních výhod pevných disků je jejich vysoká kapacita za relativně nízkou cenu. HDD jsou na trhu dostupné v různých velikostech, od několika set gigabajtů až po několik terabajtů. Například 1 TB HDD se dá koupit za zhruba 1000 Kč, zatímco 1 TB SSD stojí kolem 4000 Kč. To znamená, že za stejnou cenu můžete mít čtyřikrát více místa na HDD než na SSD. Pokud tedy potřebujete ukládat velké množství dat, jako jsou například filmy, hudba, hry nebo fotografie, může být pro vás výhodnější zvolit pevný disk.

Lepší kompatibilita a dostupnost

Dalším důvodem, proč zvolit pevný disk namísto SSD, je jejich lepší kompatibilita a dostupnost na trhu. HDD jsou standardním formátem úložiště dat pro většinu počítačů a notebooků, a proto je snadné je koupit, vyměnit nebo opravit. HDD mají také univerzální rozhraní SATA, které umožňuje jejich připojení k různým zařízením bez potřeby speciálních adaptérů nebo kabelů.

Zdroj: Shutterstock

SSD naopak existují v různých formátech a rozhraních, jako jsou například M.2, PCIe nebo NVMe, které vyžadují specifické sloty nebo konektory na základní desce počítače nebo notebooku. To může být problém pro starší nebo levnější modely, které nemají podporu pro tyto typy SSD.

Vyšší životnost a spolehlivost

Pevné disky jsou schopné udržet data i bez napájení po dlouhou dobu, zatímco SSD mají omezenou dobu uchování dat bez proudu. HDD mají rovněž nižší pravděpodobnost selhání nebo poškození dat v důsledku fyzických nárazů nebo teplotních změn. SSD naopak mají omezený počet cyklů zápisu a mazání dat, což snižuje jejich životnost. SSD také trpí tzv. náhodným zápisem (write amplification), což znamená, že při zápisu jednoho bloku dat se musí přepsat i další bloky, což zvyšuje jeho opotřebovávání.

Jednodušší obnova dat

HDD ukládají data na magnetických discích, které jsou čitelné pomocí speciálních nástrojů nebo služeb. Pokud tam tedy dojde k nějaké chybě, je možné data obnovit z jiných částí disku nebo z jiného disku se stejnými daty. SSD ukládají data na flash paměti, která je složitější a náchylnější k poškození. Pokud tedy dojde k nějaké chybě na SSD, je obtížnější data obnovit, protože jsou rozptýlená po celém disku a mohou být šifrovaná nebo smazaná.

Větší flexibilita a rozšiřitelnost

Pevné disky jsou snadno přenosné a připojitelné k různým zařízením pomocí externích pouzder nebo dokovacích stanic.

Zdroj: Shutterstock

HDD také umožňují vytvářet různé konfigurace pro zvýšení výkonu nebo bezpečnosti dat, jako jsou například RAID (Redundant Array of Independent Disks) nebo JBOD (Just a Bunch of Disks). SSD jsou naopak pevně zabudované do počítače nebo notebooku a jejich přenos nebo připojení k jiným zařízením vyžaduje speciální adaptéry nebo kabely. SSD nepodporují RAID nebo JBOD, protože mají vlastní řadiče a algoritmy pro řízení dat.