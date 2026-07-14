AI bere paměťové čipy po milionech. Rok 2027 může tvrdě zasáhnout ceny
Paměťové čipy dlouho působily jako nudná součástka schovaná hluboko uvnitř telefonu, notebooku nebo herní konzole. Jenže právě DRAM a rychlé paměti HBM se teď dostávají do středu technologického boje. Bez nich nejde vyrábět výkonné počítače, servery pro umělou inteligenci ani moderní spotřební elektroniku. A podle šéfa jihokorejské společnosti SK Hynix Kwak Noh-junga může být rok 2027 pro celý obor mimořádně bolestivý.
Kwak v rozhovoru pro Reuters uvedl, že paměťový průmysl míří z pohledu nabídky do „nejhoršího roku v historii“. Nejde přitom jen o krátkodobý výkyv. Podle něj zákaznická poptávka dál roste, zatímco výrobní kapacity mají jasné limity. Šéf SK Hynix počítá s tím, že poptávka může převyšovat nabídku ještě po roce 2030.
Pro běžného zákazníka to zní vzdáleně, ale dopad může být velmi konkrétní. Paměti jsou v chytrých telefonech, tabletech, noteboocích, stolních počítačích, grafických kartách, herních konzolích i serverech. Pokud jejich cena roste, výrobci mají jen dvě možnosti. Buď část nákladů spolknou, nebo je promítnou do koncových cen.
AI změnila pravidla hry
SK Hynix patří společně se Samsungem a Micronem mezi nejdůležitější výrobce pamětí na světě. Firma je navíc silná hlavně v segmentu HBM, tedy vysokorychlostních pamětí používaných u akcelerátorů pro umělou inteligenci. Právě datová centra a AI infrastruktura dnes spotřebovávají obrovské množství paměťových čipů, protože moderní modely potřebují nejen výpočetní výkon, ale také rychlý přístup k obrovským objemům dat.
Tím vzniká nepříjemný tlak na celý trh. Kapacity, které by dříve mohly mířit do běžných notebooků nebo levnější elektroniky, dnes částečně pohlcuje infrastruktura pro AI. Výrobci čipů samozřejmě investují do rozšiřování produkce, jenže nové továrny a výrobní linky nevzniknou během několika měsíců. Polovodičový průmysl plánuje v letech, ne v týdnech.
Podobně opatrně mluví i Micron. Jeho šéf Sanjay Mehrotra počítá s tím, že napjatá situace na trhu s paměťmi může trvat i během roku 2027. Výraznější úleva by podle některých odhadů mohla přijít až s novými kapacitami v roce 2028. To je pro výrobce elektroniky nepříjemná zpráva, protože vyšší ceny komponent se už začaly propisovat do ceníků.