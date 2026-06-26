CDR.cz - Vybráno z IT

AI má drahá data. Technologické firmy už za jejich sběr zaplatily miliardy

Pátek, 26 Červen 2026 - 03:00 | Francesco | Novinky, AI

Zdroj: Shutterstock

Umělá inteligence se dlouho vyvíjela rychleji než pravidla. Nová analýza Surfsharku ukazuje, že technologické firmy už za sporné nakládání s daty zaplatily přes 3,5 miliardy dolarů. A nemusí jít o konečnou částku.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Kolem umělé inteligence se dlouho mluvilo hlavně o tom, co všechno umí. Psát texty, skládat odpovědi, rozpoznávat tváře, pomáhat programátorům, třídit informace. Jenže mnohem méně pohodlná otázka zní jinak. Z čeho se to všechno naučila?

Právě tady začíná být pro technologické firmy hodně draho. Společnost Surfshark ve své analýze uvádí, že od roku 2022 do roku 2026 padly v případech spojených s AI pokuty a soudní vyrovnání za více než 3,5 miliardy dolarů. V přehledu figurují velká jména: Anthropic, Meta, Google, Clearview AI, Apple, Amazon i OpenAI.

Samotná částka je vysoká, ale ještě zajímavější je důvod. Surfshark tvrdí, že devět z deseti sledovaných případů se týkalo sporného nebo neoprávněného využití dat. Tedy ne nějaké drobné administrativní chyby, ale samotného základu, na kterém moderní AI stojí.

Internet nebyl volný sklad

Roky se zdálo, že internet je pro vývoj podobných systémů skoro bezedná zásobárna. Texty, fotografie, knihy, veřejné profily, hlasové nahrávky, obrázky. Co bylo dostupné, to se dalo stáhnout, seřadit, očistit a použít. Jenže právníci, autoři i regulátoři teď stále častěji připomínají jednu věc: technická dostupnost ještě neznamená souhlas.

Dobře to ukazuje případ společnosti Anthropic, známé modelem Claude. Firma se dostala do sporu kvůli knihám, které měly být podle žalujících autorů a vydavatelů použity při trénování AI bez řádného oprávnění. Dohoda ve výši 1,5 miliardy dolarů je jasný vzkaz celému oboru. Kniha není jen hromada textu vhodná pro model. Má autora, vydavatele a právní režim.

Druhý silný příklad nabízí Meta. V Texasu se firma dohodla na vyrovnání za 1,4 miliardy dolarů kvůli nakládání s biometrickými údaji uživatelů. Šlo hlavně o rozpoznávání obličejů. A právě tady už začíná být debata hodně osobní. Uniklé heslo se dá změnit. Obličej ne. Hlas také ne.

Clearview AI do tohoto obrazu zapadá skoro dokonale. Firma si postavila databázi tváří z fotografií dostupných na internetu a postupně se stala symbolem toho, jak daleko může zajít sběr dat, když technologie předběhne společenskou kontrolu.

Diskuze
Tagy: 
AI, umělá inteligence, technologie
Zdroje: 

TechRadar.com

nahlásit chybu

Studenti spoléhají na AI víc než kdy dřív. Jenže si neuvědomují tyto skutečnosti

Umělá inteligence se stala běžným nástrojem pro psaní prací i projektů. Nová studie ale ukazuje, že odpovědi nejsou vždy konzistentní a někdy se liší i u stejné otázky. To otevírá otázku, jak moc se lze na jazykové modely spoléhat.

Třikrát Framework Laptop 13 v testu - všechny tři Ryzen AI 300 verze

Framework Laptopy 13 dostaly minulý rok nové procesory AMD Ryzen AI 300. Podíváme se tak na všechny tři varianty, Ryzen AI 5 340, Ryzen AI 7 350 a Ryzen AI 9 HX 370.

Hackeři našli slabinu v Meta AI. Převzali i známé instagramové účty

Instagram řešil bezpečnostní chybu, která měla hackerům umožnit převzít cizí účty přes Meta AI Support Assistant. Podle TechCrunch se problém dotkl i známých profilů. Meta tvrdí, že už je opravený.

Vědci prolomili hranici solární energie. Výsledek překvapil i skeptiky

Vědci představili technologii, která dokáže překonat dlouho považovaný limit solárních článků. Nový přístup umožňuje získat z jednoho světelného kvanta více energie, než bylo dosud možné, a otevírá cestu k výrazně účinnějším panelům.

Nová generace světla slibuje bezpečnější internet i přesnější mikroskopy

Světlo už není jen nositelem jasu a barev. Vědci dnes dokážou tvarovat jednotlivé fotony tak, aby přenášely mnohem víc informací. Nový přehled v Nature Photonics ukazuje, že tahle technologie míří k reálnému nasazení.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi