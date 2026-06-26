AI má drahá data. Technologické firmy už za jejich sběr zaplatily miliardy
Kolem umělé inteligence se dlouho mluvilo hlavně o tom, co všechno umí. Psát texty, skládat odpovědi, rozpoznávat tváře, pomáhat programátorům, třídit informace. Jenže mnohem méně pohodlná otázka zní jinak. Z čeho se to všechno naučila?
Právě tady začíná být pro technologické firmy hodně draho. Společnost Surfshark ve své analýze uvádí, že od roku 2022 do roku 2026 padly v případech spojených s AI pokuty a soudní vyrovnání za více než 3,5 miliardy dolarů. V přehledu figurují velká jména: Anthropic, Meta, Google, Clearview AI, Apple, Amazon i OpenAI.
Samotná částka je vysoká, ale ještě zajímavější je důvod. Surfshark tvrdí, že devět z deseti sledovaných případů se týkalo sporného nebo neoprávněného využití dat. Tedy ne nějaké drobné administrativní chyby, ale samotného základu, na kterém moderní AI stojí.
Internet nebyl volný sklad
Roky se zdálo, že internet je pro vývoj podobných systémů skoro bezedná zásobárna. Texty, fotografie, knihy, veřejné profily, hlasové nahrávky, obrázky. Co bylo dostupné, to se dalo stáhnout, seřadit, očistit a použít. Jenže právníci, autoři i regulátoři teď stále častěji připomínají jednu věc: technická dostupnost ještě neznamená souhlas.
Dobře to ukazuje případ společnosti Anthropic, známé modelem Claude. Firma se dostala do sporu kvůli knihám, které měly být podle žalujících autorů a vydavatelů použity při trénování AI bez řádného oprávnění. Dohoda ve výši 1,5 miliardy dolarů je jasný vzkaz celému oboru. Kniha není jen hromada textu vhodná pro model. Má autora, vydavatele a právní režim.
Druhý silný příklad nabízí Meta. V Texasu se firma dohodla na vyrovnání za 1,4 miliardy dolarů kvůli nakládání s biometrickými údaji uživatelů. Šlo hlavně o rozpoznávání obličejů. A právě tady už začíná být debata hodně osobní. Uniklé heslo se dá změnit. Obličej ne. Hlas také ne.
Clearview AI do tohoto obrazu zapadá skoro dokonale. Firma si postavila databázi tváří z fotografií dostupných na internetu a postupně se stala symbolem toho, jak daleko může zajít sběr dat, když technologie předběhne společenskou kontrolu.