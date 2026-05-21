Američané se začínají AI bát. Ne kvůli technologii, ale kvůli práci a moci firem
Umělá inteligence už dávno není jen zajímavá novinka pro technologické nadšence. Během krátké doby se dostala do firem, škol, kanceláří, zákaznické podpory i běžných aplikací. Jenže čím rychleji se rozšiřuje, tím víc roste otázka, jestli na takovou změnu stačí reagovat společnost, zákony i samotní lidé.
Podle nových dat Economist/YouGov si 71 procent Američanů myslí, že se AI vyvíjí příliš rychle. Průzkum Quinnipiac University zase ukazuje, že 51 procent lidí má pocit, že tempo vývoje překonalo jejich očekávání. Nejde přitom jen o neurčitý strach z nové technologie. Lidé se ptají, kdo na umělé inteligenci skutečně vydělává a kdo ponese následky.
Největší obavy se točí kolem práce. Část veřejnosti očekává, že AI pomůže hlavně velkým technologickým firmám, vysoce kvalifikovaným zaměstnancům a lidem s vyššími příjmy. Naopak hůře placené pozice, menší firmy nebo začínající pracovníci mohou být pod větším tlakem. Starší průzkumy zároveň ukázaly, že mnoho Američanů čeká pokles počtu pracovních míst.
Silně rezonuje i nedůvěra k tomu, jak firmy AI zavádějí. Většina respondentů podle Quinnipiac University nevěří, že jsou podniky dostatečně transparentní. Podobně vysoký podíl lidí si přeje aktivnější regulaci ze strany státu. Veřejnost tak nedává najevo, že by chtěla AI úplně zastavit. Spíš chce jasná pravidla, odpovědnost a větší kontrolu.
Do debaty navíc vstupují i datová centra. AI potřebuje obrovský výpočetní výkon, elektřinu, vodu a infrastrukturu. V některých komunitách proto roste odpor proti novým projektům. Lidé se bojí vyšších účtů za energie, spotřeby vody i toho, že náklady technologického boomu nakonec ponesou běžní obyvatelé.
Z průzkumů tak vychází poměrně jasný vzkaz. Američané neodmítají umělou inteligenci jako takovou. Nechtějí ale, aby se rozvíjela pouze podle potřeb technologických gigantů. Pokud má AI získat důvěru veřejnosti, nebude stačit ukázat další chytrý model nebo rychlejšího asistenta. Bude potřeba vysvětlit, komu má skutečně sloužit, jak ochrání pracovní místa a kdo ponese odpovědnost za její dopady.