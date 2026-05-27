Američtí vědci umírají za podivných okolností. Náhoda? FBI si tím není jistá
Samotné případy jsou přitom velmi rozdílné, neboť někde šlo vyloženě o vraždu, zatímco jinde o údajné osobní problémy nebo zdravotní komplikace. Přesto se kolem celé věci začala vytvářet atmosféra podezření, kterou v průběhu několika posledních měsíců živí i oficiální vyšetřování FBI.
Americké úřady aktuálně prověřují, zda mezi jednotlivými případy existuje nějaká spojitost. FBI oznámila, že vede snahu o zjištění případných vazeb mezi zmizelými a zesnulými vědci a spolupracuje přitom s ministerstvem energetiky, ministerstvem obrany i místní policií. Současně se případem začal zabývat také kontrolní výbor Sněmovny reprezentantů vedený republikány, podle kterého nelze vyloučit velmi znepokojivé souvislosti.
A internet se taktéž rozjel. Část lidí mluví o možné zahraniční špionáži, jiní zase o snaze umlčet osoby s přístupem k citlivým informacím - konkrétně patentům a znalostem technologií, které by ohrozily fungování dnešních nadnárodních technologických korporací, energetických společností, zbrojního průmyslového komplexu a dalších odvětví. Na druhé straně ale zaznívají i hlasy upozorňující na to, že Spojené státy mají tisíce vědců pracujících v oblasti jaderného a kosmického výzkumu a že podobné tragédie nemusí automaticky znamenat organizované spiknutí.
Případy, které vyvolaly pozornost
Jedním z prvních případů, který se začal ve veřejné debatě spojovat s touto sérií událostí, byla smrt Michaela Davida Hickse. Šlo o vědce z laboratoře Jet Propulsion Laboratory spadající pod NASA, kde pracoval téměř čtvrt století. Specializoval se na výzkum komet a asteroidů a v odborné komunitě měl velmi dobré jméno.
Hicks zemřel v červenci 2023 ve věku 59 let. Přesná příčina smrti nebyla zveřejněna, což následně přispělo k různým spekulacím. Jeho dcera Julia Hicks však uvedla, že její otec dlouhodobě trpěl zdravotními problémy a že ji současné konspirační teorie spíše děsí než přesvědčují. Podle ní neexistuje žádný logický důvod, proč by měl být její otec součástí nějakého federálního vyšetřování.
Ale třeba by tu jeden důvod byl, protože v oblasti té samé laboratoře se objevilo více takových případů. Kupříkladu v roce 2024 zemřel odborník na vesmírný výzkum Frank Maiwald a o rok později zmizela letecká inženýrka Monica Reza během túry v lesní oblasti poblíž Los Angeles. Reza působila jako vedoucí skupiny zabývající se zpracováním materiálů v laboratořích NASA a její zmizení dosud nebylo objasněno.
Zmizení generála a spekulace o UFO
Velkou mediální pozornost získalo také zmizení Williama Neila McCaslanda, bývalého generálmajora amerického letectva. McCasland zmizel ze svého domu v Albuquerque v Novém Mexiku na konci února 2025. Odešel bez telefonu, brýlí i dalších osobních věcí a od té doby po něm není žádná stopa.
Je důležité dodat, že McCasland nebyl jen obyčejný důstojník. V minulosti vedl výzkumnou laboratoř amerického letectva na základně Wright-Patterson, která je dlouhá desetiletí spojována s nejrůznějšími teoriemi o UFO a uchovávání mimozemských materiálů z takzvaného roswellského incidentu. Americké letectvo tato tvrzení opakovaně odmítlo, ale to nikoho příliš nepřesvědčilo.
Jeho manželka Susan McCasland Wilkerson tehdy veřejně uvedla, že její muž měl s komunitou zabývající se UFO pouze okrajový kontakt a rozhodně nedisponoval žádnými tajnými informacemi o mimozemských technologiích. Dokonce ironicky poznamenala, že nad horami Sandia nebyla zaznamenána žádná mateřská loď.
Los Alamos a další zmizelí odborníci
Další dva pohřešovaní byli spojeni s laboratoří Los Alamos National Laboratory, v současné době je to jedno z nejdůležitějších center amerického jaderného výzkumu. Tato laboratoř hrála velkou roli už během projektu Manhattan při vývoji první atomové bomby a dodnes patří mezi nejstřeženější vědecká pracoviště v USA.
Melissa Casias zmizela v červnu 2025. Policie uvedla, že byla naposledy spatřena poblíž silnice v Novém Mexiku. Doma po sobě nechala osobní věci a její telefon byl podle médií obnoven do továrního nastavení. Vyšetřovatelé zatím neoznámili žádné známky násilného činu.
Beze stopy zmizel také Anthony Chavez, bývalý stavební dozor pracující v areálu Los Alamos. Ani v jeho případě policie nenašla důkazy o cizím zavinění a stejně tak rozsáhlé pátrání nepřineslo žádná nová zjištění.
Vraždy a podivná úmrtí
A pak jsou tu ještě další případy, jež se netýkají zmizení, ale které skončily násilnou smrtí.
V prosinci 2025 byl před svým domem poblíž Bostonu zastřelen jaderný fyzik a profesor MIT Nuno F. G. Loureiro. Útočník následně zaútočil také na kampus Brownovy univerzity, kde zabil další dva studenty. Loureiro patřil mezi významné odborníky na fúzní energii a vedl centrum pro výzkum plazmatu a jaderné fúze na MIT.
Další případ byla vražda astrofyzika Carla Grillmaira v Kalifornii 16. února tohoto roku. Grillmair spolupracoval s NASA a proslavil se výzkumem vody na planetách mimo naši sluneční soustavu. Policie sice zadržela podezřelého, podle vyšetřovatelů ale nic nenasvědčuje tomu, že by pachatel vědce osobně znal.
Velkou pozornost vyvolala také smrt bývalého zpravodajského důstojníka amerického letectva Matthewa Jamese Sullivana. Někteří republikánští politici tvrdí, že měl vypovídat v případu týkajícím se whistleblowerů a informací o UFO. Sullivan zemřel ještě před plánovaným výslechem. Podle kongresmana Erica Burlisona šlo o sebevraždu, kterou však označil za podivnou a podezřelou.
V posledních týdnech se navíc znovu začalo mluvit i o smrti Amy Eskridge, spoluzakladatelky Institutu exotické vědy v Alabamě. Rodina ale upozornila, že trpěla chronickými bolestmi, a vyzvala veřejnost, aby za každou tragédií nehledala automaticky spiknutí. To je zajímavé v tom smyslu, že přesně stejným způsobem zvláštní souvislosti vylučují i ostatní pozůstalí.
Politika, FBI a otázka národní bezpečnosti
Do celé věci se mezitím vložila i vysoká politika. Prezident Donald Trump označil situaci za mimořádně vážnou a uvedl, že Bílý dům spolupracuje s federálními agenturami na prověření možných souvislostí.
Šéf FBI Kash Patel následně prohlásil, že vyšetřovatelé budou zkoumat případné vazby na utajované informace nebo zahraniční aktéry. Pokud se podle něj prokáže organizovaná trestná činnost nebo spiknutí, FBI podnikne odpovídající kroky.
Republikánský předseda kontrolního výboru James Comer dokonce veřejně řekl, že považuje možnost náhody za velmi nepravděpodobnou a že Kongres vnímá situaci jako otázku národní bezpečnosti.
Naopak někteří demokraté varují před předčasnými závěry. Kongresman James Walkinshaw upozornil, že Spojené státy mají obrovské množství odborníků pracujících v jaderném průmyslu a že případný protivník by těžko výrazně oslabil americký program odstraněním několika jednotlivců. Tady však tkví ta otázka, zda jde skutečně o dílo nějakého protivníka, anebo naopak někoho zevnitř, kdo dostává informace z vědeckých a zpravodajských kruhů, přičemž má nehynoucí strach z technologického pokroku.
Ať už je to tak či onak, je to mimořádně nehezké a vyplývá z toho, že někdo nemá zájem na tom, aby se technologický a energetický svět posouval lepším směrem. V takovém případě nelze očekávat, že bychom se nejbližší době dozvěděli nějaké konkrétní nálezy vyšetřování, které by byly zároveň ukázány veřejnosti a médiím. Pokud však přecijen budou nové zprávy kolem tohoto případu, určitě o tom ještě poreferujeme v dalším článku.