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Android čeká velká změna a konkurence získá přístup k datům z Vyhledávání

Pondělí, 20 Červenec 2026 - 03:00 | Francesco | Mobilní zařízení, Novinky

Zdroj: Shutterstock

Evropská komise přijala závazná opatření podle zákona Digital Markets Act, která přinutí Google otevřít Android konkurenčním AI asistentům a sdílet vybraná data z Vyhledávání s dalšími firmami. Google varuje před dopady na soukromí i bezpečnost.
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Evropská komise oznámila nová závazná opatření vůči společnosti Google v rámci nařízení Digital Markets Act (DMA). Cílem je posílit hospodářskou soutěž na trhu mobilních operačních systémů a internetového vyhledávání. Google jako takzvaný gatekeeper bude muset umožnit hlubší integraci konkurenčních AI asistentů do systému Android a zároveň zpřístupnit část dat z Vyhledávání dalším poskytovatelům vyhledávačů.

Rozhodnutí přichází po několikaměsíčním posuzování a navazuje na předchozí kroky Evropské komise vůči velkým technologickým společnostem. Opatření jsou právně závazná a Google je bude muset postupně splnit.

Android už nebude zvýhodňovat jen Gemini

Jedna z nejvýznamnějších změn se týká operačního systému Android. Evropská komise dospěla k závěru, že současné postavení AI asistenta Gemini poskytuje Googlu významnou konkurenční výhodu. Gemini je předinstalovaný na telefonech s certifikací Google, reaguje na hlasové probuzení a má přístup k funkcím systému i aplikací, které konkurence běžně využívat nemůže.

Podle Komise tím vzniká překážka pro jiné vývojáře AI asistentů, kteří nemohou nabídnout stejné možnosti ani uživatelům, kteří by je preferovali. Nová pravidla proto mají zajistit, aby si majitelé telefonů s Androidem mohli zvolit jiného asistenta, aniž by přišli o důležité systémové funkce.

Evropská komise současně uvádí, že požadované změny mají zachovat ochranu soukromí i bezpečnost zařízení. Google však s tímto hodnocením nesouhlasí. Prezident pro globální záležitosti Kent Walker uvedl, že hlubší přístup aplikací třetích stran může oslabit bezpečnostní mechanismy Androidu a zvýšit riziko zneužití citlivých dat.

Vyhledávání čeká sdílení dat s konkurencí

Druhé opatření se týká služby Google Search. Evropská komise požaduje, aby Google poskytoval vybraným konkurentům data o vyhledávání transparentním způsobem a za přiměřenou cenu. Podle regulátora dosavadní návrhy Googlu neumožňovaly ostatním firmám efektivně konkurovat dominantnímu postavení společnosti na trhu.

Novinkou je také to, že za vyhledávací služby budou pro účely těchto pravidel považovány i AI chatboti. I oni tak budou moci získat přístup k vybraným anonymizovaným datům, která mají pomoci zlepšit kvalitu jejich výsledků a podpořit konkurenci.

Google upozorňuje, že i přes požadovanou anonymizaci mohou podobná opatření představovat riziko pro ochranu soukromí uživatelů, obchodní tajemství společnosti nebo dokonce národní bezpečnost. Evropská komise připouští, že technické podmínky sdílení dat lze ještě upravit tak, aby byla osobní data dostatečně chráněna.

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Tagy: 
EU, Google, Android
Zdroje: 

 Arstechnica.com

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