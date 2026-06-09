Astronauti se ukryli v Dragonu. NASA popsala nové potíže s únikem vzduchu na ISS
Mezinárodní vesmírná stanice má za sebou další nepříjemnou epizodu, která ukazuje, jak citlivý je provoz více než dvacet let staré orbitální laboratoře. NASA zveřejnila nové informace k dlouhodobému úniku vzduchu v ruské části stanice. Problém se týká přechodového tunelu PrK v servisním modulu Zvezda, kde se podle americké agentury objevují trhliny už od roku 2019.
Nejde tedy o novou závadu, která by se objevila ze dne na den. NASA i Roskosmos ji sledují několik let a ruská strana se snaží únik snižovat pomocí dočasných i trvalejších tmelů. Jenže během operací se zásobovací lodí Progress 95 v týdnu od 1. června zaznamenal Roskosmos výraznější změnu. Únik se podle NASA zvýšil přibližně na dvě libry vzduchu denně, tedy zhruba 0,9 kilogramu. Zároveň se objevila nová podezřelá místa, která mohla s únikem souviset.
Rizikovější zásah se raději odložil
Roskosmos proto připravil rozsáhlejší kontrolu a opravu. Součástí plánovaného zásahu mělo být i odříznutí držáku, aby se technici dostali k místu považovanému za možný zdroj úniku. Právě tento krok už ale znamenal vyšší riziko pro okolní konstrukci. NASA proto během příprav nařídila zvýšený bezpečnostní režim.
Čtyři členové mise SpaceX Crew-12 a astronaut NASA Chris Williams, který na stanici dorazil lodí Soyuz MS-28, se dočasně přesunuli do lodi SpaceX Dragon. Tento postup se označuje jako safe haven, tedy bezpečné útočiště. V praxi nejde o evakuaci stanice, ale o opatrnost pro případ, že by oprava vyvolala nečekaný problém.
Ruská strana nakonec v pátek ráno do samotného strukturálního zásahu nepokročila. Roskosmos opravu pozastavil, aby mohl shromáždit více dat a znovu prověřit nově podezřelá místa i oblasti, kde už byly dříve použity těsnicí materiály. NASA tento opatrnější postup podpořila. Po odložení zásahu se posádka vrátila z bezpečnostního režimu k běžnému provozu na stanici.