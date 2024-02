Avast prodával data klientů třetím stranám. Nabírá zpátečku a hodlá se polepšit

Jedním z nejznámnějších a nejpoužívanějších antivirových programů je rozhodně Avast. Lidé používali tento program s důvěrou, že jsou v bezpečí. Bohužel se následně ukázalo, že Avast data svých uživatelů nejen nechránil, ale dokonce prodával dál třetím stranám. Vznikl tak paradox, kdy uživatelé připláceli za ochranu svých dat, zatímco Avast tato data prodával dál.

To by se dalo klasifikovat jako nekalé jednání. Avast sliboval zablokování sledovacích souborů cookie a ochranu před online sledováním, avšak od roku 2014 do roku 2020 shromažďoval informace o prohlížečích uživatelů a prodával je více než 100 dalším společnostem prostřednictvím entity známé jako Jumpshot. Podle navrhovaného příkazu FTC musí Avast zaplatit vysokou pokutu a implementovat opatření k ochraně osobních údajů.

Zdroj: Shutterstock

Společnost tvrdí, že shromážděná data byla anonymní a souhrnná, avšak FTC tvrdí opak. Data obsahovala jedinečné identifikátory zařízení a podrobnosti o online aktivitách uživatelů, což vyvolalo obavy o jejich soukromí a bezpečnost.

Zprávy o spojení Avastu s Jumpshotem se objevily již v roce 2020, kdy bylo odhaleno, že klienti jako Home Depot, Google nebo Microsoft kupovali data od Jumpshot. Tato data obsahovala informace o online aktivitách uživatelů, včetně jejich vyhledávání a navštěvovaných stránek.

FTC ve své stížnosti poskytla detailní informace o tom, jak Avast a Jumpshot shromažďovaly a prodávaly uživatelská data. Tato praxe byla považována za problematickou až do té míry, že komisaři FTC jednomyslně podpořili podání stížnosti.

Od doby stížnosti FTC byl Avast koupen společností Gen Digital, což naznačuje možný posun ve směru ochrany soukromí. Zatímco Avast stojí před výzvami spojenými se shromažďováním dat, je jasné, že ochrana soukromí a bezpečnost uživatelů jsou klíčové pro budoucnost digitálního prostředí. Nejnovější zprávy hovoří prostě o tom, že Avast nařídil zastavení prodeje soukromých dat svých uživatelů.