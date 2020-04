Bear Inspector bude hlídat ajťáky, aby se na Home Office neflákali

Zdroj: CzechCrunch

Před příchodem koronavirové pandemie bylo v naší zemi poměrně velké množství společností, z nichž naprostá většina z nich prospívala nebo alespoň přežívala. Nyní však byla činnost těchto firem pozastavena nebo významně omezena. Vedení společností se proto snažilo co nejvíce práce delegovat na tzv. Home-office, aby alespoň nějakým způsobem udržely provoz.

Se svým řešením, jak efektivně kontrolovat práci svého IT týmu přišel i Miroslav Fuksa, zakladatel vývojářského studia Coding Bear. Aplikace, kterou vyvinuli a nyní i nabízejí své konkurenci, se jmenuje Bear Inspector. Primárním cílem Bear Inspectora je analyzovat efektivitu práce jednotlivých členů IT týmu na základě dat ze zdrojových kódů z repositářů.

Zdroj: BearInspector

Mnoho IT týmů totiž bylo zvyklo pracovat v prostoru typu open-space office a řešit veškeré problémy přímo. V době karantény jsou tak někteří IT pracovníci ztraceni či nepodávají takový výkon, jako když jsou ve své obvyklé kanceláři. Bear Inspector by měl navíc umět evidovat i bugy, jejich řešení a ticketovací systémy jako Jira.

Sám Fuksa pak dodává: „Soustředíme se na konkrétní případy, které jsou užitečné pro rozhodování manažerů. Například jestli se jim vyplácí přidat vývojáře na daný projekt, jestli se vývojář, kterého na něj přidali, dobře zapracovává, nebo se tam naopak ztrácí, což může znamenat třeba to, že nemá podporu ostatních.“

Nejedná se však o špehování zaměstnanců či narušování práva na soukromí. Jediné, co Bear Inspectora zajímá jsou výstupy při vývoji jednotlivých aplikací. V budoucnu tak může tento systém sloužit i pro spravedlivé hodnocení a odměňování nejen jednotlivců, ale i celých týmů, protože bude prokazatelně ukazovat pouze to, co skutečně vyprodukovali.