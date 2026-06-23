CDR.cz - Vybráno z IT

Čekání se chýlí ke konci. Rockstar spustí předobjednávky GTA 6

Úterý, 23 Červen 2026 - 03:00 | Zazu | Novinky, Hry
nepřehlédněte

Zdroj: Shutterstock

Společnost Rockstar Games oznámila, že předobjednávky Grand Theft Auto 6 budou spuštěny 25. června, za dva dny od zveřejnění tohoto článku. Ačkoliv studio stále nezveřejnilo oficiální cenu, samotné zahájení předobjednávek naznačuje, že vývojáři věří v dodržení plánovaného termínu vydání, který je stanoven na 19. listopadu.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Rockstaři novinku oznámil prostřednictvím sociálních sítí a zároveň zveřejnil oficiální obal hry. Ten je k dispozici ke stažení na speciální stránce společnosti, kde si fanoušci mohou stáhnout také tapety s motivem očekávaného titulu.

GTA 6 patří bez přehánění mezi nejočekávanější videohry všech dob. Vývoj ovšem provázelo několik odkladů, přičemž vývojáři nikdy přesně nevysvětlili, co za nimi stálo. Současné datum vydání bylo potvrzeno už na konci loňského roku. Studio tehdy uvedlo, že dodatečný čas využije k dalším úpravám hry a k tomu, aby výsledný produkt splnil vysoká očekávání hráčů.

Zájem o GTA 6 mezitím dál sílí. O tom svědčí i kuriózní zpráva z minulého týdne, kdy si všichni zaměstnanci americké Burger Motorsports naplánovali na den vydání hry volno.

Cenu hry ale pořád nevíme. Rockstaři ji dosud oficiálně nepotvrdili. Analytik Bank of America Omar Dessouky už dříve uvedl, že by se cena mohla vyšplhat až na 80 amerických dolarů. To by pak z GTA 6 udělalo jednu z nejdražších běžně prodávaných her na trhu. Ale je to zcela pochopitelné vzhledem k rostoucím nákladům na vývoj a také k odhadovanému rozpočtu, který měl podle dostupných informací překročit jednu miliardu dolarů.

Diskuze
Tagy: 
GTA 6, RockStar Games
Zdroje: 

PCMag

nahlásit chybu

Majitelé PS4 dostávají nepříjemnou zprávu: GTA 6 bude jen pro nextgen konzole

Grand Theft Auto 6 se pomalu blíží ke svému vydání a kolem hry začíná být znovu pořádně rušno. Přestože Rockstaři stále neukázali třetí trailer, neoznámili cenu hry ani detaily předobjednávek, objevují se jiné důležité informace, které naznačují, že marketingová kampaň se brzy rozjede naplno. Nejnovější zprávy navíc poměrně jasně potvrzují, že datum vydání stanovené na 19. listopadu 2026 už by se tentokrát měnit nemuselo...

GTA 6 vyjde nejdříve na konzole. PC hráči budou mít opět prd

Když společnost Rockstar Games oznámila datum vydání očekávaného GTA 6 na 19. listopadu 2026, okamžitě se rozjela další vlna spekulací kolem toho, na jakých platformách hra vlastně vyjde. A i když si část hráčů stále dělala naděje, že tentokrát Rockstar překvapí a pošle nové Grand Theft Auto rovnou i na počítače, realita je taková, že písíčkáři budou mít zase úplné prd.

Zdeněk "Zazu" Houba

Redaktor serveru CDR.cz zaměřující se převážně na OS, internet a software.

více článků, blogů a informací o autorovi