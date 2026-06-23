Čekání se chýlí ke konci. Rockstar spustí předobjednávky GTA 6
Rockstaři novinku oznámil prostřednictvím sociálních sítí a zároveň zveřejnil oficiální obal hry. Ten je k dispozici ke stažení na speciální stránce společnosti, kde si fanoušci mohou stáhnout také tapety s motivem očekávaného titulu.
GTA 6 patří bez přehánění mezi nejočekávanější videohry všech dob. Vývoj ovšem provázelo několik odkladů, přičemž vývojáři nikdy přesně nevysvětlili, co za nimi stálo. Současné datum vydání bylo potvrzeno už na konci loňského roku. Studio tehdy uvedlo, že dodatečný čas využije k dalším úpravám hry a k tomu, aby výsledný produkt splnil vysoká očekávání hráčů.
Zájem o GTA 6 mezitím dál sílí. O tom svědčí i kuriózní zpráva z minulého týdne, kdy si všichni zaměstnanci americké Burger Motorsports naplánovali na den vydání hry volno.
Cenu hry ale pořád nevíme. Rockstaři ji dosud oficiálně nepotvrdili. Analytik Bank of America Omar Dessouky už dříve uvedl, že by se cena mohla vyšplhat až na 80 amerických dolarů. To by pak z GTA 6 udělalo jednu z nejdražších běžně prodávaných her na trhu. Ale je to zcela pochopitelné vzhledem k rostoucím nákladům na vývoj a také k odhadovanému rozpočtu, který měl podle dostupných informací překročit jednu miliardu dolarů.