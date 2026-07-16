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ChatGPT se může nastěhovat do obýváku. S kamerou už to nebude jen asistent

Čtvrtek, 16 Červenec 2026 - 03:00 | Francesco | Novinky, AI

Zdroj: Shutterstock

OpenAI podle zpráv Bloombergu nechystá telefon, ale přenosný chytrý reproduktor s kamerou a senzory. ChatGPT by už nemusel znát jen to, co mu napíšete nebo řeknete, ale i část prostředí kolem vás.
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OpenAI se podle nové zprávy chystá vstoupit do světa spotřební elektroniky způsobem, který může být mnohem důležitější než další chytrý telefon. Prvním vlastním zařízením firmy má být přenosný chytrý reproduktor bez displeje, zato s kamerou, senzory a hlasovými funkcemi postavenými kolem ChatGPT. Informoval o tom Bloomberg, zprávu následně převzaly agentura Reuters i technologický web The Verge.

Zatím nejde o oficiálně představený produkt. OpenAI neukázala finální podobu, neoznámila cenu ani přesné datum uvedení. Podle dostupných informací má ale jít o zařízení určené do domácnosti, které nebude jen odpovídat na dotazy jako běžné chytré reproduktory. Má se chovat přirozeněji, reagovat v konverzaci a díky kameře a senzorům lépe rozumět tomu, co se děje kolem něj.

Právě tady začíná zajímavější a zároveň citlivější část celé věci. Dnešní ChatGPT ví hlavně to, co mu člověk sám napíše, nadiktuje nebo nahraje. Pokud se ale umělá inteligence dostane do samostatného domácího zařízení s mikrofony, kamerou a pohybem po místnostech, nejde už jen o chatovací okno v počítači. Vzniká přístroj, který může vnímat další vrstvu reality: prostor, zvuky, předměty, zvyky a opakující se situace v domácnosti.

Když AI dostane oči a uši v obýváku

Podle zpráv má chystané zařízení využívat pokročilé hlasové funkce ChatGPT a působit jako osobnější AI společník. Mělo by zvládat ovládání chytré domácnosti, přehrávání médií, zprávy, odpovědi na otázky nebo pomoc při běžných činnostech. Pro uživatele to může být pohodlné. Při vaření se nebudete muset dotýkat telefonu, při práci se můžete ptát hlasem a doma získáte asistenta, který rozumí souvislostem lépe než Alexa, Siri nebo Google Assistant.

Jenže pohodlí má v tomto případě i druhou stranu. Kamera a senzory mohou zařízení umožnit rozpoznat, kde se nachází, co je před ním a jaká situace právě probíhá. Teoreticky tak může vidět, že někdo vaří, sedí u pracovního stolu, skládá prádlo nebo je v místnosti dítě. Taková schopnost může zlepšit odpovědi, ale zároveň otevírá otázku, jaká data se budou zpracovávat, kde se budou ukládat, jak dlouho zůstanou dostupná a kdo k nim bude mít přístup.

To je rozdíl proti klasickému používání ChatGPT v mobilu nebo počítači. Tam uživatel obvykle vědomě zadává požadavek. Domácí AI zařízení ale může být přítomné dlouhodobě. Nejde tedy jen o jednu otázku a jednu odpověď, ale o možnost vytvářet obraz o každodenním chování člověka. Kdy vstává, co řeší, s kým mluví, jaké má návyky a jak vypadá jeho domácnost.

Jony Ive může vytvořit krásný produkt. Otázkou je důvěra

Za hardwarem OpenAI stojí i bývalý šéfdesignér Applu Jony Ive. OpenAI v roce 2025 oznámila spojení s jeho firmou io Products a Iveovo studio LoveFrom má zůstat designovým partnerem. To naznačuje, že první zařízení nemá být jen technická krabička na poličku. Má to být produkt, který lidé budou chtít mít doma podobně samozřejmě jako kdysi iPod, iPhone nebo Apple Watch.

Jenže právě u podobného zařízení bude design jen polovina úspěchu. Druhou polovinou bude důvěra. Lidé si možná zvyknou mluvit s umělou inteligencí, ale něco jiného je nechat ji stát v obýváku, ložnici nebo kuchyni. Zvlášť pokud bude mít kameru a schopnost přirozeně reagovat na okolí.

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Tagy: 
AI, umělá inteligence, OpenAI
Zdroje: 

Gadgets360.com

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