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Čína poslala do nebe 33 615 dronů. Show přepsala rekordní tabulky

Pondělí, 15 Červen 2026 - 07:00 | Francesco | Novinky, Technologie

Zdroj: Shutterstock

Čínská společnost Yufengzhe Technology vyslala nad město Dujiangyan 33 615 dronů. Světelná show vytvořila obří vzdušné obrazce, LED síť o ploše přes 148 tisíc metrů čtverečních a zapsala se do Guinnessovy knihy rekordů.
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Na obloze nad čínským městem Dujiangyan v provincii S’-čchuan se odehrála podívaná, která ukazuje, kam se posunula technologie koordinovaných dronových show. Nešlo jen o další světelnou atrakci pro diváky. Společnost Yufengzhe Technology tam 20. května 2026 vypustila současně 33 615 dronů a podle Guinness World Records tím vytvořila nový světový rekord v počtu dálkově řízených multirotorů ve vzduchu současně.

Podle záznamu Guinnessovy knihy rekordů se na akci podílely čínské firmy Yufengzhe Technology, Wind's Shore Technology a Chengdu Century Chengmei Technology. Výsledek nepůsobil jako běžná sestava blikajících bodů. Drony vytvořily obří pohyblivé plátno, na kterém se střídaly obrazce inspirované regionem, čínskou kulturou a technologickým rozvojem.

Panda i dávná souhvězdí nad městem

Jedním z nejvýraznějších motivů byla obří panda, tedy symbol provincie S’-čchuan, kde se nachází i známé chovné a výzkumné centrum těchto zvířat. Show ale nestála jen na líbivých obrázcích. Podle čínské stanice CGTN se v úvodní části objevilo také 28 tradičních východních souhvězdí. Organizátoři tím chtěli propojit staré kulturní motivy s moderní nízkovýškovou ekonomikou, o které se v Číně stále častěji mluví v souvislosti s drony, logistikou i městskou mobilitou.

Z technologického hlediska je na celé akci podstatné hlavně měřítko. Koordinovat desítky tisíc létajících strojů neznamená pouze naprogramovat hezký obrazec. Každý dron musí znát svou pozici, reagovat na pokyny řídicího systému, držet odstup od ostatních a zároveň se pohybovat přesně tak, aby z dálky vznikl čitelný obraz.

Světelná síť přes 148 tisíc metrů čtverečních

Kromě samotného počtu dronů vzbudila pozornost také obří LED síť ve vzduchu. Podle dostupných údajů měla plocha světelného obrazce dosahovat přibližně 148 561 metrů čtverečních. To z dronů neudělalo jen jednotlivé body na nebi, ale obrovskou pohyblivou obrazovku, která dokázala zobrazovat složitější animace a symboly.

Podobné akce zároveň ukazují, proč se dronové show stávají konkurencí klasických ohňostrojů. Jsou přesnější, programovatelné, dají se opakovat a místo jednorázového výbuchu nabídnou příběh. Zároveň ale nejde jen o zábavu pro publikum. Tak velký roj je demonstrací softwaru, řízení letového provozu v malém prostoru, komunikace mezi stroji a schopnosti udržet tisíce jednotek v přesné synchronizaci.

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Tagy: 
dron, Čína, technologie
Zdroje: 

TechRadar.com

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