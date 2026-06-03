Datová centra místo závislosti na USA. Francie láká SoftBank na jadernou energii
Japonský SoftBank Group oznámil 30. května 2026 v Paříži jeden z největších evropských plánů v oblasti AI infrastruktury. Firma vedená Masayoshim Sonem chce ve Francii vybudovat až 5 GW kapacity pro datová centra zaměřená na umělou inteligenci. Celková hodnota projektu může dosáhnout až 75 miliard eur, přičemž první fáze počítá s investicí 45 miliard eur a 3,1 GW kapacity do roku 2031.
Nejde jen o další řadu serverových hal. Francie se tím snaží posílit pozici evropského centra pro umělou inteligenci a zároveň snížit závislost na infrastruktuře amerických technologických firem. Projekt byl oznámen v rámci summitu Choose France 2026, který pořádá francouzský prezident Emmanuel Macron. Právě Paříž v posledních měsících výrazně tlačí na to, aby se Evropa nestala pouze zákazníkem cizích AI služeb, ale měla i vlastní výpočetní zázemí.
Francie prodává elektřinu, průmysl i rychlejší povolování
První datová centra mají vzniknout v regionu Hauts-de-France, konkrétně v lokalitách Dunkirk, Bosquel a Bouchain. U Dunkirku se uvádí oblast Loon-Plage. SoftBank chce na projektech spolupracovat se SB Energy a dalšími partnery. V Bouchainu má důležitou roli státní energetická společnost EDF, která nabízí bývalý průmyslový areál. V Dunkirku má zase SoftBank spolupracovat se Schneider Electric na výrobním klastru pro infrastrukturu datových center.
Hlavním důvodem, proč SoftBank ukazuje právě na Francii, je kombinace nízkouhlíkové elektřiny, průmyslových pozemků a státní podpory strategických projektů. Francie dlouhodobě těží z rozsáhlé jaderné energetiky, což je pro AI datová centra zásadní výhoda. Výpočetní kapacita pro trénování a provoz velkých modelů potřebuje obrovské množství stabilní energie. V době, kdy se firmy po celém světě předhánějí v budování výpočetních kapacit, tak nejde jen o čipy, ale i o přístup k síti.
Masayoshi Son označil Francii za zemi, která má průmyslové schopnosti, talentovou základnu a ambici stát se předním evropským centrem AI infrastruktury. Francouzský ministr hospodářství, financí, průmyslové, energetické a digitální suverenity Roland Lescure investici přivítal jako krok, který má vytvářet pracovní místa, posilovat digitální infrastrukturu a přispět k cíli digitální suverenity.
Bosquel má být samostatným pilířem projektu
Součástí oznámení je také samostatný plán pro Bosquel. SoftBank Group a francouzská společnost Sesterce vytvořily společný podnik, který má vyvinout a provozovat 1GW AI datové centrum právě v této lokalitě. SoftBank má mít v joint venture většinový podíl. Sesterce se zaměřuje na AI infrastrukturu, vysokohustotní výpočetní kapacity, GPU clustery a provoz takzvaných AI factories.
Bosquel má těžit ze své polohy mezi velkými evropskými ekonomickými centry. SoftBank zmiňuje dostupnost Paříže, Bruselu, Amsterdamu, Londýna a Frankfurtu. Cílem je obsluhovat evropské zákazníky s nízkou latencí, což může být důležité pro firmy pracující s pokročilými AI modely, cloudovými službami i výzkumnými úlohami.