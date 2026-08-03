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Doména na prodej může skrývat past. Útočníci využívají překlepy

Pondělí, 3 Srpen 2026 - 03:00 | Francesco | Novinky, Kyberbezpečnost, Internet

Zdroj: Shutterstock

Prázdná stránka nebo oznámení, že je doména na prodej, ještě neznamenají bezpečný web. Kaspersky varuje, že zaparkované domény mohou sledovat návštěvníky, sbírat údaje o zařízení a přesměrovávat je na podvody či malware.
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Zaparkované domény mohou na první pohled působit jako neškodná zákoutí internetu. Uživatel otevře adresu, zobrazí se prázdná stránka, reklamy nebo oznámení „Coming Soon“ či „Domain for Sale“ a tím návštěva zdánlivě končí. Bezpečnostní společnost Kaspersky však upozorňuje, že právě takové weby mohou na pozadí sbírat informace o návštěvnících nebo je přesměrovat na podvodný obsah.

Zaparkovaná doména je internetová adresa, která byla zaregistrována, ale její majitel na ní zatím neprovozuje plnohodnotný web. Samotné parkování domény není nelegální ani automaticky nebezpečné. Problém vzniká ve chvíli, kdy její provozovatel nebo zapojená reklamní síť začne příchozí návštěvnost využívat ke sledování a nebezpečnému přesměrování.

Prázdná stránka může vytvořit otisk zařízení

Podle společnosti Kaspersky může už samotné načtení stránky odhalit IP adresu návštěvníka, přibližnou polohu, typ prohlížeče a operačního systému nebo identifikátory uložené v cookies. Některé stránky využívají také takzvaný browser fingerprinting, tedy vytváření jedinečného otisku prohlížeče.

Nejde přitom o běžný soubor, který lze jednoduše odstranit. Otisk vzniká kombinací údajů o zařízení a způsobu, jakým počítač vykresluje grafiku, pracuje s WebGL, obrazovým prvkem Canvas nebo zpracovává zvuk. Výsledná kombinace může být natolik specifická, že umožní stejné zařízení rozpoznat při další návštěvě.

Vymazání cookies proto pomůže pouze proti části sledování. Režim anonymního prohlížení zase brání hlavně ukládání historie a některých dat do počítače, ale vlastnosti hardwaru ani způsob vykreslování obsahu zásadně nemění.

Překlep může skončit falešným antivirem i malwarem

Ještě větší riziko představují domény podobné adresám známých služeb. Útočníci spoléhají na takzvaný typosquatting, při kterém zaregistrují adresu lišící se například jediným písmenem. Uživatel udělá při psaní překlep a namísto skutečného webu skončí na stránce s falešným přihlášením, podvodnou nabídkou nebo škodlivým souborem.

Společnost Infoblox popsala také systém zvaný zero click parking. Návštěvník v něm nemusí na nic kliknout a je rovnou předán do řetězce reklamních a distribučních platforem. Ty rozhodují, jaký obsah se mu zobrazí. V rozsáhlých testech Infobloxu vedlo více než 90 procent návštěv zkoumaných zaparkovaných domén k nelegálnímu obsahu, podvodům, falešným bezpečnostním varováním, nabídkám předplatného antiviru nebo malwaru. Neznamená to, že je škodlivých 90 procent všech zaparkovaných domén. Číslo popisuje výsledek konkrétních experimentů s přesměrováním návštěvníků.

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Tagy: 
domény, internet, zabezpečení
Zdroje: 

TechRadar.com

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Lukáš "Francesco" Čihák

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