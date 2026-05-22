Epic rozdává zdarma čtyři hry
Od 21.5. do 28.5. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Down in Bermuda (jedná se o adventuru, ve které hrajeme za trosečníka, který uvízl na Bermudách v tzv. časové bublině) a Tomb Raider I-III Remastered (obsahuje remasterované verze prvních tří dílů této legendární série).
Hra Down in Bermuda vyšla v roce 2019 a stojí za ní australští herní vývojáři ze studia Yak & Co. Ve hře ovládáme pilota jménem Milton. Jeho letadlo se dostalo do bouře, v jejímž důsledku skončil na opuštěných ostrovech na Bermudách. Aby toho nebylo málo, tak toto místo je navíc uvězněno v čase. Náš trosečník musí odhalit jeho tajemství, pokud chce mít šanci vrátit se domů.
V Down in Bermuda sledujeme svět z izometrické perspektivy. Hratelnost spočívá v prozkoumávání lokací, řešení hádanek a odhalování příběhu. Ve hře se nachází několik různých ostrovů, které musí Milton prozkoumat.
Hra má poměrně jednoduchou trojrozměrnou grafiku. Tvůrci vsadili na minimalismus, díky čemuž hra obsahuje zjednodušené modely postav i jednotlivé prvky herního světa a zároveň tvůrci vsadili na výrazné barevné zpracování.
Trilogie Tomb Raider I-III Remastered vyšla v roce 2024 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Aspyr Media. Tomb Raider I-III Remastered je kolekce remasterovaných verzí prvních tří dílů, dnes už legendární série akčních adventur Tomb Raider. Kompilace obsahuje hry Tomb Raider z roku 1996, Tomb Raider II: The Dagger of Xian z roku 1997 a Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft z roku 1998. Součástí balíčku jsou také rozšíření The Unfinished Business, The Golden Mask a The Lost Artifact.
V první hře série Tomb Raider se mladá archeoložka Lara Croft vydává do Peru, aby v tamních horách nalezla artefakt známý jako Scion. Poté co expedice skončí úspěchem se však stane obětí zrady a zaplete se do mnohem většího spiknutí. Tím začíná její velkolepá výprava, která ji zavede mimo jiné do Egypta a Atlantidy.
Ve druhém díle série se Lara Croft ocitá v Číně, kde se snaží najít magickou Dýku Xian, která podle starověkých legend poskytuje svému držiteli obrovskou moc. Archeoložka musí jednat rychle, protože po artefaktu pátrá také mocichtivý italský mafián, který se nezastaví před ničím, aby jej získal.
Ve třetím díle sleduje Lara stopy neobvyklých artefaktů vytvořených z úlomků meteoritu. Její cesta vede mimo jiné přes Londýn a Spojené státy americké.
Ve hrách obsažených v kolekci Tomb Raider I-III Remastered sledujeme akci z pohledu třetí osoby. Jednotlivé mise nás zavedou do rozmanitých lokací, v nichž musíme překonávat akrobatické překážky. Např. přeskakovat propasti nebo se vyhýbat smrtícím pastem, řešit logické i environmentální hádanky a bojovat s nepřáteli. Lara Croft čelí nejen nepřátelům v podobě lidí, ale také divokým zvířatům a různým prehistorickým či fantastickým bytostem. Nepřátele likviduje pomocí dvojice pistolí a dalších zbraní jako jsou revolvery, uzi nebo brokovnice.
Další díly série postupně rozvíjejí koncept prvního Tomb Raideru. Ve druhém dobrodružství má hrdinka širší škálu pohybů, používá světlice a může jezdit na sněžném skútru i motorovém člunu. Třetí díl přináší prvky nelinearity, díky nimž si sami určujeme pořadí návštěvy některých lokací. Hratelnost navíc zpestřují stealth pasáže vyžadující plížení za zády nepřátel a mezi dostupnými vozidly se objevuje kajak, terénní vůz a čtyřkolka.
Ve srovnání s původními verzemi nabízí Tomb Raider I-III Remastered výrazně vylepšenou grafiku. Vývojáři nejen zvýšili rozlišení, ale přepracovali také modely postav a textury, díky čemuž prostředí působí mnohem moderněji a příjemněji. Během hraní je navíc možné kdykoliv přepínat mezi klasickou a novou vizuální podobou hry.
Hru Down in Bermuda můžete získat zdarma a kolekci her Tomb Raider I-III Remastered zdarma.
