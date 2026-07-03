Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče adventur a mlátiček
Od 2.7. do 9.7. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry I Have No Mouth, and I Must Scream a River City Girls 2.
Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek
Hra I Have No Mouth, and I Must Scream vyšla v roce 1995 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia The Dreamers Guild. Jedná se o klasickou adventuru typu point and click spadající do žánru sci-fi thrilleru. Její příběh vychází ze stejnojmenné bestsellerové novely Harlana Ellisona.
Období studené války sice skončilo, globální hrozba však nikoli. Největší katastrofu v dějinách tentokrát nezpůsobili lidé přímo, ale stroje, které sami vytvořili. Počítačové systémy tří tehdejších supervelmocí, Ruska, Číny a Spojených států, získaly kontrolu nad jadernými zbraněmi a rozpoutaly apokalypsu, která během několika dní zredukovala více než šest miliard obyvatel planety na pouhých pět přeživších.
Nad jejich osudem vládne hlavní superpočítač AM. Pětici vězní a podrobuje ji nekonečnému psychickému i fyzickému mučení. Pro každého z nich vytváří vlastní virtuální svět, v němž se musí naši vězni postavit svým nejhlubším obavám, traumatům a osobním slabostem. I Have No Mouth, and I Must Scream je klasická adventura typu point and click. Na scénáři se podílel i samotný Harlan Ellison, který nejen upravil svůj příběh pro potřeby hry, ale také namluvil hlas superpočítače AM.
Na začátku si hráč vybere jednoho z pěti uvězněných hrdinů a vydá se na dobrodružství v jeho virtuálním světě. Zpočátku mohou jednotlivé příběhy našich uvězněných hrdinů působit samostatně a nijak propojeně, nakonec ale zjišťujeme že jejich osudy, ač zdánlivě odlišné, jsou přeci jen úzce propojeny. Společně tak odhalují celý obraz událostí.
Hra vyniká mimořádně temnou, tíživou atmosférou a postupně gradujícím napětím, díky čemuž osloví především příznivce futuristických thrillerů a psychologických příběhů. V závislosti na tom, jak humánně se hráč během hry zachová, lze dosáhnout několika různých zakončení.
Druhá hra River City Girls 2 vyšla v roce 2022 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia WayForward. River City Girls 2 je akční mlátička, ve které procházíme dvourozměrnými úrovněmi a bojujeme proti zástupům nepřátel pomocí propracovaného soubojového systému. Oproti prvnímu dílu přináší nové hratelné postavy, bojové techniky, lokace i typy protivníků.
Jde o klasickou 2D chodící mlátičku inspirovanou arkádovými hity tohoto žánru. Stejně jako jeho předchůdce je River City Girls 2 spin offem dlouholeté japonské série Kunio-kun.
Děj hry začíná krátce po událostech prvního dílu River City Girls. Známé bojovnice Misako a Kyoko se znovu vydávají do akce, aby ochránily své rodné město před novou hrozbou. Tentokrát jim v boji pomáhají také postavy z hlavní série Kunio-kun, včetně Rikiho a samotného Kunia. River City Girls 2 dále rozvíjí nápady z prvního dílu. Jedná se o klasickou mlátičku, ve které postupujeme úrovněmi zaplněnými nepřáteli a porážíme je pomocí svižného arkádového soubojového systému. Ten umožňuje provádět širokou škálu útoků, komb, speciálních technik i ničivých finišerů.
Během hraní sbíráme různé zbraně a bonusy, které zvyšují bojovou efektivitu hratelných postav. Ve srovnání s prvním dílem nabízí pokračování více hratelných postav, nové útoky, širší škálu nepřátel i nové lokace k prozkoumání. Hru lze hrát buď sólo, nebo v kooperativním režimu pro dva hráče. Koop je možný absolvovat jak online, tak ve dvou u jednoho počítače. River City Girls 2 nabízí dvourozměrné grafické zpracování vytvořené v retro stylu s výraznými pixely, které je inspirováno vzhledem her pro 32bitové konzole.
Hru I Have No Mouth, and I Must Scream můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru River City Girls 2 zdarma na tomto odkazu.
Epic Games Store