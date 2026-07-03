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Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče adventur a mlátiček

Pátek, 3 Červenec 2026 - 09:00 | Ereb | Novinky, Témata, Hry
Digitální obchod s videohrami Epic Games Store nabízí tento týden zdarma dvě hry, které potěší milovníky adventur a bojových her.
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Od 2.7. do 9.7. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry I Have No Mouth, and I Must Scream a River City Girls 2.

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Hra I Have No Mouth, and I Must Scream vyšla v roce 1995 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia The Dreamers Guild. Jedná se o klasickou adventuru typu point and click spadající do žánru sci-fi thrilleru. Její příběh vychází ze stejnojmenné bestsellerové novely Harlana Ellisona.

Období studené války sice skončilo, globální hrozba však nikoli. Největší katastrofu v dějinách tentokrát nezpůsobili lidé přímo, ale stroje, které sami vytvořili. Počítačové systémy tří tehdejších supervelmocí, Ruska, Číny a Spojených států, získaly kontrolu nad jadernými zbraněmi a rozpoutaly apokalypsu, která během několika dní zredukovala více než šest miliard obyvatel planety na pouhých pět přeživších.

Nad jejich osudem vládne hlavní superpočítač AM. Pětici vězní a podrobuje ji nekonečnému psychickému i fyzickému mučení. Pro každého z nich vytváří vlastní virtuální svět, v němž se musí naši vězni postavit svým nejhlubším obavám, traumatům a osobním slabostem. I Have No Mouth, and I Must Scream je klasická adventura typu point and click. Na scénáři se podílel i samotný Harlan Ellison, který nejen upravil svůj příběh pro potřeby hry, ale také namluvil hlas superpočítače AM.

Na začátku si hráč vybere jednoho z pěti uvězněných hrdinů a vydá se na dobrodružství v jeho virtuálním světě. Zpočátku mohou jednotlivé příběhy našich uvězněných hrdinů působit samostatně a nijak propojeně, nakonec ale zjišťujeme že jejich osudy, ač zdánlivě odlišné, jsou přeci jen úzce propojeny. Společně tak odhalují celý obraz událostí.

Hra vyniká mimořádně temnou, tíživou atmosférou a postupně gradujícím napětím, díky čemuž osloví především příznivce futuristických thrillerů a psychologických příběhů. V závislosti na tom, jak humánně se hráč během hry zachová, lze dosáhnout několika různých zakončení.

Druhá hra River City Girls 2 vyšla v roce 2022 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia WayForward. River City Girls 2 je akční mlátička, ve které procházíme dvourozměrnými úrovněmi a bojujeme proti zástupům nepřátel pomocí propracovaného soubojového systému. Oproti prvnímu dílu přináší nové hratelné postavy, bojové techniky, lokace i typy protivníků.

Jde o klasickou 2D chodící mlátičku inspirovanou arkádovými hity tohoto žánru. Stejně jako jeho předchůdce je River City Girls 2 spin offem dlouholeté japonské série Kunio-kun.

Děj hry začíná krátce po událostech prvního dílu River City Girls. Známé bojovnice Misako a Kyoko se znovu vydávají do akce, aby ochránily své rodné město před novou hrozbou. Tentokrát jim v boji pomáhají také postavy z hlavní série Kunio-kun, včetně Rikiho a samotného Kunia. River City Girls 2 dále rozvíjí nápady z prvního dílu. Jedná se o klasickou mlátičku, ve které postupujeme úrovněmi zaplněnými nepřáteli a porážíme je pomocí svižného arkádového soubojového systému. Ten umožňuje provádět širokou škálu útoků, komb, speciálních technik i ničivých finišerů.

Během hraní sbíráme různé zbraně a bonusy, které zvyšují bojovou efektivitu hratelných postav. Ve srovnání s prvním dílem nabízí pokračování více hratelných postav, nové útoky, širší škálu nepřátel i nové lokace k prozkoumání. Hru lze hrát buď sólo, nebo v kooperativním režimu pro dva hráče. Koop je možný absolvovat jak online, tak ve dvou u jednoho počítače. River City Girls 2 nabízí dvourozměrné grafické zpracování vytvořené v retro stylu s výraznými pixely, které je inspirováno vzhledem her pro 32bitové konzole.

Hru I Have No Mouth, and I Must Scream můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru River City Girls 2 zdarma na tomto odkazu.

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Tagy: 
Epic Games Store, Hry zdarma
Zdroje: 

Epic Games Store

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Petr "Ereb" Vašíček

Redaktor CDR/DIIT píšící o všem, co souvisí s autorským právem, světem robotiky, stále záhadným vesmírem a technickými novinkami v oblasti vojenství. Cizí mu není ani svět videoher - rád s nostalgií vzpomíná na staré herní konzole a herní pecky, kvůli nimž už dnes člověk musí sáhnout po DOSBoxu.

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