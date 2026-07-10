Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče adventur a strategických her
Od 9.7. do 16.7. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Nova Lands a Tattoo Tycoon.
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Hra Nova Lands vyšla v roce 2023 a stojí za ní brazilští herní vývojáři ze studia Behemutt. Jedná se o hru kombinující mix akční adventury se strategickou částí. Nova Lands nás zavede do sci-fi světa. Ujímáme se role průzkumníka, který přilétá na vzdálenou planetu s cílem proměnit ji ve svůj nový domov. Než se mu to však podaří, čeká ho spousta náročné práce spojené s průzkumem, těžbou surovin a budováním potřebné infrastruktury.
Dění ve hře sledujeme z ptačí perspektivy. Dobrodružství začíná na jednom z mnoha ostrovů rozesetých po celé planetě. Při jeho průzkumu získáváme různé suroviny, jako je dřevo, kámen nebo vzácné nerosty. Nasbírané materiály slouží ke stavbě budov, přičemž každá z nich plní specifickou funkci a odemyká nové možnosti rozvoje. Zpočátku provádíme všechny činnosti ručně. Jak však postupujeme hrou, získáváme možnost vyrábět roboty, díky nimž lze jednotlivé procesy postupně automatizovat.
Zatímco stroje vytvářejí výrobní řetězce, starají se o těžbu surovin, výstavbu budov i výrobu nejrůznějších produktů, můžeme se sami věnovat průzkumu ostrovů, komunikaci s jejich obyvateli a plnění rozmanitých úkolů. Jakmile odhalíme vše, co nám daný ostrov nabízí, můžeme se vydat na další. Každý z nich disponuje vlastním biomem, charakteristickými dominantami, obyvateli i unikátními surovinami.
Je však třeba mít na paměti, že ne všichni tvorové jsou vůči naší přítomnosti přátelští. Některá zvířata nás zcela ignorují, jiná zaútočí okamžitě a další se začnou bránit, pokud se budou cítit ohrožená. Kromě běžných nepřátel se střetáváme také s mocnými bossy. Tyto souboje jsou rychlé a dynamické a během nich využíváme mimo jiné střelné zbraně.
Zajímavostí je, že bojům se často lze úplně vyhnout. Nepřátele můžeme obejít, zvolit alternativní cestu, vyřešit environmentální hádanky nebo si otevřít cestu prostřednictvím obětních rituálů. S postupem hrou se naše možnosti neustále rozšiřují. Přispívá k tomu nejen stále pokročilejší automatizace výroby, ale také odemykání nových technologií a rozvoj hlavní postavy, která postupně získává lepší vybavení i nové schopnosti. Nova Lands nabízí jednoduchou a zároveň i přehlednou grafiku vytvořenou v pixel art stylu.
Druhá hra Tattoo Tycoon vyšla v roce 2025 a stojí za ní němečtí herní vývojáři ze studia CrazyBunch. Tattoo Tycoon nás zavádí do města Tattuga Bay, které bývalo skutečným rájem pro milovníky tetování. Dnes však prochází hlubokou hospodářskou krizí.
Ujímáme se role člověka, který převzal poslední zbývající tetovací salon ve městě. Naším cílem je proměnit jej v prosperující a úspěšný podnik. Během hry navážeme nová přátelství, ale získáme také nepřátele, mezi nimiž nechybí ani místní obchodní magnát, který nám bude stát v cestě. Hraní v Tattoo Tycoon začíná vytvořením vlastní postavy a zařízením tetovacího salonu. Nejprve zrekonstruujeme interiér, vybereme nábytek a vybavení, poté nastavíme otevírací dobu a můžeme začít podnikat.
Samotné tetování rozhodně není jednoduché. Vyžaduje pevnou ruku a pestrou nabídku návrhů, protože každý zákazník má vlastní vkus, zájmy a představy o výsledném motivu. Důležitou roli hraje také kvalita doprovodných služeb. Klientům můžeme nabídnout teplé i studené nápoje, drobné občerstvení a vést s nimi rozhovory, díky nimž lépe poznáme jejich přání a potřeby.
Dalším zdrojem příjmů je prodej doplňkového zboží, jako jsou kosmetické přípravky, plakáty nebo trička. Veškerá tato péče vyžaduje čas i investice, ale vyplatí se to. Spokojený zákazník nám nechá vyšší dýško, častěji se vrátí a přispěje k růstu pověsti i zisků našeho salonu. Vydělané peníze můžeme investovat do dalšího rozvoje podniku. Patří sem nákup modernějšího vybavení, zaměstnávání nových tatérů a recepčních nebo přestěhování salonu na jiné místo. Při výběru nové lokality je však třeba počítat s tím, že každá městská čtvrť má své vlastní výhody i nevýhody.
Hru Nova Lands můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Tattoo Tycoon zdarma na tomto odkazu.
Epic Games Store