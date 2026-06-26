Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče plošinovek a strategických her
Od 25.6. do 2.7. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition a Voidwrought.
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Hra RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition vyšla v roce 2020 a stojí za ní britští herní vývojáři ze studia Frontier Developments. RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition je kompletní edice kultovní ekonomické strategie z roku 2004. Oproti původní verzi nabízí podporu širokoúhlých rozlišení a obsahuje také dva datadisky, Soaked! a Wild!. Hra nám umožňuje od základů vybudovat rozsáhlý zábavní park, jehož hlavní atrakcí jsou stejnojmenné horské dráhy, které si navrhujeme sami. Tvůrci hráčům zpřístupnili více než 300 typů horských drah a dalších atrakcí, 500 dekorativních prvků a 60 druhů obchodů a provozoven služeb.
Datadisk Soaked! rozšiřuje možnosti výstavby o rozsáhlý aquapark s klikatými tobogány a velkými bazény. Naproti tomu rozšíření Wild! přidává obsah zaměřený na divokou přírodu, včetně 20 druhů zvířat, která lze vystavovat ve speciálně navržených výbězích. Hra navíc obsahuje nástroje Peep Designer, umožňující vytvářet vlastní návštěvníky, a MixMaster, ve kterém si můžeme připravit vlastní ohňostrojové a laserové show.
Veškeré naše aktivity směřují k tomu, aby se park stal atraktivním pro co největší a nejrozmanitější skupinu návštěvníků. To je důležité, protože každý host má své vlastní preference. Zatímco děti a jejich rodiče dávají přednost menším atrakcím, jako jsou kolotoče, tak mladší návštěvníci vyhledávající adrenalin touží po extrémních zážitcích na největších a nejrychlejších horských drahách. Přestože hru sledujeme převážně z ptačí perspektivy, můžeme si své atrakce sami vyzkoušet z pohledu návštěvníka a zjistit, jaké skutečně nabízejí zážitky.
Možností máme opravdu mnoho, jejich využití je však omezeno stavem našeho virtuálního rozpočtu. Pokud se chceme stát magnáty zábavního průmyslu, musíme nejen budovat co nejatraktivnější park, ale také pečlivě hospodařit s financemi a dohlížet na práci zaměstnanců. RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition nabízí kariérní režim, ve kterém během řady scénářů postupně překonáváme konkurenci a rozvíjíme své podnikání. Hráči, kteří se nechtějí zabývat finančními omezeními, mohou využít sandboxový režim, jenž poskytuje naprostou svobodu při stavbě a správě vlastního zábavního parku.
Druhá hra Voidwrought vyšla v roce 2024 a stojí za ní švédští herní vývojáři ze studia Powersnake. Přestože se v souvislosti s tvorbou H. P. Lovecrafta a mýty Cthulhu používá označení „kosmický horor“, tak jen malá část videoher inspirovaných těmito díly se odehrává v prostředí science fiction. Jednou z výjimek je ale plošinovka Voidwrought.
Ve Voidwrought sledujeme dění z boční perspektivy. Ujímáme se role bytosti jménem Simulacrum, jejímž úkolem je získávat Ichor, tedy božskou krev, kterou shromažďují nestvůry. Za tímto účelem prozkoumáváme svět spálený Rudou hvězdou i jeho rozsáhlé podzemí. Cestou překonáváme nebezpečí a čelíme nepřátelům číhajícím na každém kroku. Mezi nástrahy prostředí patří různé pasti, překážky a plošiny, které musíme přeskakovat nebo jinak překonávat. Nepřátelské síly tvoří jak běžní protivníci, tak mocní bossové, se kterými svádíme dynamické souboje.
Během střetů využíváme mocné relikvie a duše, které nám propůjčují přízračné zbraně pro boj na blízko i na dálku a zároveň poskytují různé pasivní bonusy. Nově získané schopnosti nám navíc otevírají přístup do oblastí, které byly dříve nedostupné. Vyplatí se proto vracet do již navštívených lokací a objevovat jejich dříve skrytá zákoutí.
Hratelnost se neomezuje pouze na průzkum a boj. Voidwrought umožňuje také postupně rozšiřovat chrám, který slouží jako hlavní základna a centrální rozcestník. Začínáme s malým kultem, jehož vliv postupně rozšiřujeme. Díky tomu získáváme přístup k novým pokladům i hrůzným bytostem a současně krok za krokem odhalujeme další tajemství tohoto temného světa.
Hru RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Voidwrought zdarma na tomto odkazu.
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