Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče RPG her a adventur
Od 16.7. do 23.7. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Echo Generation: Midnight Edition a Luto.
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Hra Echo Generation vyšla v roce 2021 a stojí za ní kanadští herní vývojáři ze studia Cococucumber. Echo Generation je kombinací tahového RPG a adventury zpracovaná ve výrazném retro stylu připomínajícím seriál Stranger Things.
Děj Echo Generation se odehrává v létě roku 1993 a sleduje skupinu dětí, která se rozhodne vyšetřit záhadnou nehodu. Krátce nato se stanou svědky nadpřirozených událostí a musí se postavit děsivým příšerám i bojovým mechům, aby zachránily své rodné městečko. Většinu času trávíme průzkumem rodného městečka a jeho okolí, plněním příběhových úkolů a souboji s nepřáteli.
Boj probíhá v tahovém režimu v samostatných arénách. Každý útok provádíme výběrem jedné z několika speciálních schopností. Ve hře se střetneme také s bossy. Souboje s nimi využívají hybridní systém kombinující tahové prvky a akci v reálném čase. Během dobrodružství můžeme do své družiny přibrat další děti i zvířecí společníky, kteří hlavnímu hrdinovi pomáhají v boji proti nepřátelům. Postavy se postupně zlepšují získáváním zkušenostních bodů, které obdržíme za vítězství v soubojích i za plnění úkolů.
Grafické zpracování Echo Generation využívá styl pixelartového 3D a svým vzhledem odkazuje na videohry z 90. let. Osobitý retro styl podtrhuje skutečnost, že prostředí i postavy působí, jako by byly sestavené z kostek. Vizuální stránku doplňuje elektronický hudební doprovod, jehož významnou součástí jsou skladby ve stylu synthwave.
Druhá hra Luto vyšla v roce 2025 a stojí za ní španělští herní vývojáři ze studia Broken Bird Games. Luto je adventura vytvořená v duchu psychologického hororu a inspiruje se dnes už kultovním demem P.T.
V Luto se vžijeme do role člověka uvězněného ve vlastním domě. Při hledání cesty ven se musí postavit tajemné bytosti, která jej pronásleduje, vyrovnat se s bolestí způsobenou ztrátou milované osoby a čelit vlastním strachům i psychickým traumatům. Dění sledujeme z pohledu první osoby. Během hry prozkoumáváme nejen dům, ve kterém je hlavní postava uvězněna, ale také bizarní lokace představující projekce její mysli. Navštívíme například děsivou rokli nebo jeskyni zaplněnou kamennými monolity i nábytkem přeneseným z domova.
Samotný dům se navíc postupně proměňuje, takže si nikdy nemůžeme být jisti, co na nás čeká za dalšími dveřmi nebo za nejbližším rohem. Největší hrozbu představuje záhadná bytost připomínající humanoidní postavu zahalenou prostěradlem. Skrývá se v temných částech domu a často útočí zcela nečekaně.
Situaci dále komplikuje psychický stav hlavního hrdiny. Trpí depresí a zároveň bojuje s řadou fobií, mezi něž patří monofobie, klaustrofobie, agorafobie i nyktofobie. Tyto psychické obtíže mají přímý vliv na průběh hry i na způsob, jakým postava vnímá okolní svět. Luto nabízí velmi detailní grafické zpracování s realistickými světelnými efekty a propracovanou hrou světla a stínů, které výrazně přispívají k budování tísnivé atmosféry.
Hru Echo Generation můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Luto zdarma na tomto odkazu.
Epic Games Store