Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče simulátorů a strategických her

Pátek, 29 Květen 2026 - 09:00 | Ereb | Novinky, Témata, Hry
Digitální obchod s videohrami Epic Games Store nabízí tento týden zdarma dvě hry, které potěší milovníky simulátorů a strategických her.
Od 28.5. do 4.6. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Calico a Lonestar.

Hra Calico vyšla v roce 2020 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Peachy Keen Games. Jedná se o simulátor provozování kavárny v magickém světě plném koček. Děj hry se odehrává v malém městečku v alternativním a magickém univerzu obývaném čarodějnicemi a kouzelnicemi. Do našich rukou je svěřena správa místní kavárny a péče o ni. Než se však plně ponoříme do tohoto světa, tak nás čeká vytvoření vlastní postavy. Rozhodujeme o barvě pleti a vlasů účesu i oblečení. Během hraní si navíc můžeme vzhled měnit a zkoušet nové outfity získané během dobrodružství.

Musíme však začít od základů. Abychom přilákali zákazníky a získali dobrou pověst, tak je třeba nejprve vyzdobit interiér kavárny pomocí mnoha dekorací, z nichž některé získáváme postupem času. Nábytek je určen jak pro lidské, tak pro zvířecí hosty, protože těch druhých zde najdeme opravdu hodně.

Naše hrdinka cestuje světem a potkává nejrůznější tvory, se kterými se může spřátelit a adoptovat je. Najdeme zde kočky, psy, mývaly a další chlupaté společníky. Přijatým zvířatům můžeme dát jméno a také s nimi různě interagovat, např. je hladit, hrát si s jejich oblíbenými hračkami nebo je rozmazlovat mnoha způsoby. Tato stvoření nám nejen zpříjemňují čas ve hře, ale zároveň slouží jako živá dekorace restaurace, díky čemuž k nám lidští hosté chodí ještě raději.

Samotné vybavení podniku a péče o hosty však z kavárny neudělají skutečný podnik, pokud se nepostaráme o vhodné menu nabízející chutné dezerty a vytříbené nápoje. Ve hře proto nechybí minihry zaměřené na přípravu lahodných zákusků, které pak můžeme vystavit za proskleným pultem, aby se hostům sbíhaly sliny už jen při pohledu na ně. K dispozici je také široká nabídka nápojů, včetně kávy, čajů a různých specialit. Calico je trojrozměrnou hrou zpracovanou v pastelovém a pohádkovém stylu. Jednou z inspirací při jejím vzniku bylo anime Sailor Moon.

Druhá hra Lonestar vyšla v roce 2024 a stojí za ní čínští herní vývojáři ze studia Math Tide. Lonestar je strategická vesmírná rogue-lite hra zaměřující se na souboje lodí. Vžijete se do role lovce odměn a vydáte se napříč nekonečným vesmírem dopadnout nebezpečné zločince. Vaším cílem je zvítězit v taktických soubojích, sbírat odměny, užívat si zasloužené dovolené a stát se legendou. Objevujte mocné artefakty, vylepšujte svou loď, odemykejte nové schopnosti a postavíte se těm nejhorším padouchům ve vesmíru.

Ve vesmíru Lonestar ale rovnou zapomeňte na zákeřné přepady. Boj je zde otázkou cti a férovosti. Obě strany během souboje akumulují energii pro svou loď a poté změří síly v přímém střetu, takzvané šokové vlně. Vítězí ten, kdo nashromáždí větší sílu.

Každý lovec, který vstoupí do Asociace lovců, dostane svou vlastní vesmírnou loď zcela zdarma. Každé plavidlo se specializuje na jiný styl boje a disponuje až stovkou exkluzivních jednotek. Asociace vám poskytne základní vybavení, ale další jednotky musíte získat na vlastní pěst během svých cest. Asociace lovců přísně dodržuje vesmírný zákoník práce, a tak po každé splněné misi následuje štědře placené volno. Během dovolené zažijete rozličné události, budete činit zásadní rozhodnutí a získávat cenné zdroje.

Informační centrum Asociace pracuje na plné obrátky a má v databázi záznamy o téměř stovce hledaných zločinců, včetně 15 extrémně nebezpečných bossů. Před každou misí si můžete prostudovat profily kriminálníků a upravit svou bojovou strategii na míru.

Hru Calico můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Lonestar zdarma na tomto odkazu.

Petr "Ereb" Vašíček

Redaktor CDR/DIIT píšící o všem, co souvisí s autorským právem, světem robotiky, stále záhadným vesmírem a technickými novinkami v oblasti vojenství. Cizí mu není ani svět videoher - rád s nostalgií vzpomíná na staré herní konzole a herní pecky, kvůli nimž už dnes člověk musí sáhnout po DOSBoxu.

více článků, blogů a informací o autorovi