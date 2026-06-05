Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče strategických her
Od 4.6. do 11.6. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Rogue Waters a Songs of Conquest.
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Hra Rogue Waters vyšla v roce 2024 a stojí za ní polští herní vývojáři ze studia Ice Code Games. Jedná se o tahovou strategii s prvky RPG obohacenou o mechanismy převzaté z žánru roguelike. Studio Ice Code Games má už na svém kontě takové hry jako Re-Legion nebo Hard West 2. Autoři hry Rogue Waters nás tentokrát přenesou do fantasy světa ovládaného piráty.
Ve hře sledujeme dění z ptačí perspektivy. Během hry se ujímáme velení nad pirátskou posádkou, která brázdí rozsáhlé souostroví při hledání bohatství a slávy. Postupně získáváme nové členy posádky, kteří se liší svými bojovými schopnostmi i preferovanou výzbrojí. Herní svět je generován procedurálně, takže každé dobrodružství se liší od předchozího.
Piráti se samozřejmě nevyhýbají bojům, které probíhají v tahovém režimu. Když narazíme na nepřátelskou loď, můžeme zahájit námořní bitvu a ostřelovat protivníka z děl, přičemž míříme na konkrétní části jeho plavidla. Po tomto úvodním oslabení nepřítele přichází na řadu abordáž. Naši mořští vlci se vrhnou na palubu protivníka a zapojí se do přímého střetu, tentokrát převážně se zbraněmi na blízko.
Tím však možnosti nekončí. S postupem času můžeme ve hře zachraňovat legendární mořské tvory, například Krakena, a následně je povolávat na pomoc do boje. Tito neobvyklí spojenci nejenže šíří paniku mezi nepřáteli, ale také výrazně zvyšují naše šance na vítězství.
Druhá hra Songs of Conquest vyšla také v roce 2024 a stojí za ní švédští herní vývojáři ze studia Lavapotion. Songs of Conquest bývá často srovnáváno s kultovními hrami Heroes of Might and Magic. Není divu, protože na první pohled si jsou oba tituly velmi podobné. Sami vývojáři ze studia Lavapotion se při prezentaci hry často odvolávali na sérii Heroes, přičemž zdůrazňovali, že jejich hlavní inspirací byl zejména druhý díl této série.
Songs of Conquest je tahová strategická hra. Hráč se ujímá role vládce, jehož úkolem je získat kontrolu nad fantasy zemí. Aby toho dosáhl, musí rozvíjet své království, starat se o hospodářství, verbovat armády a využívat širokou škálu kouzel. Nejdůležitější součástí hry jsou bitvy. Armády mají omezenou kapacitu vojáků, kterou ovlivňují schopnosti generála a také technologie, jež během hry vyzkoumáme. Jednotky lze navíc vylepšovat, pokud vlastníme potřebné budovy. Takto posílené oddíly často získávají speciální schopnosti, které se mohou během bojů ukázat jako velice užitečné.
Před střetem má hráč možnost rozmístit své vojsko na bojišti. Jednotky je výhodné umisťovat na vyvýšená místa, která jim poskytují různé bonusy. Samotné souboje probíhají tahově a pořadí akcí určuje iniciativa jednotlivých jednotek. Pokud se hráči nechce vést bitvu osobně, může ji svěřit umělé inteligenci. Vybudování mocné armády vyžaduje také silnou ekonomiku. Proto je nutné rozšiřovat své panství obsazováním osad a dolů a sbíráním cenností rozesetých po mapě. Také průzkum světa probíhá tahově.
Osady, které získáváme pod svou kontrolu, mají různou velikost. To je důležité, protože v každém sídle lze postavit pouze omezený počet budov. Čím větší osada, tím více staveb pojme. Rozvoj je proto nutné pečlivě plánovat. Za nábor jednotek i výstavbu se platí různými surovinami. Základní měnou je zlato, ale existují i další zdroje, které získáváme z pokladů, dolů a dalších míst na mapě.
Songs of Conquest nabízí jak režim pro jednoho hráče, tak multiplayer po síti i hot seat, kdy se více hráčů střídá u jednoho počítače. Vedle příběhových kampaní jsou k dispozici také samostatné scénáře na ručně vytvořených i náhodně generovaných mapách.
Hra vypráví příběh konfliktu odehrávajícího se ve fantasy světě. Děj tvoří několik vzájemně propojených linií. Frakce bažinných bytostí Rana bojuje proti svým utlačovatelům a usiluje o nezávislost. Lidské království Arleon se mezitím snaží vypořádat s pohromou nemrtvých vedených zesnulou císařovnou. Pro pochopení celého příběhu je třeba projít všechny kampaně.
Jedním z nejzajímavějších prvků Songs of Conquest je jeho vizuální zpracování. Grafika využívá retro styl s výraznými pixely, který doplňují dynamické světelné efekty. Díky tomu hra působí živěji a méně staticky než většina tradičních 2D strategií.
Hru Rogue Waters můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Songs of Conquest zdarma na tomto odkazu.
Epic Games Store