Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče stříleček a dungeon crawler her
Od 30.7. do 6.8. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry OTXO a Sol Cesto.
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Hra OTXO vyšla v roce 2023 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Lateralis Heavy Industries. OTXO je dynamická střílečka s roguelike prvky, která si bere inspiraci ze série Hotline Miami. Ve hře se ujímáme role hrdiny trpícího amnézií, který se ocitne v obrovském sídle. Přestože si naše hlavní postava téměř nic nepamatuje, dobře ví, proč na toto místo přišla. Jejím úkolem je zachránit svou milovanou. Aby se nám to podařilo, musíme popadnout zbraň a postavit se hordám nepřátel, kteří na nás číhají téměř na každém kroku.
Dění ve hře sledujeme z pohledu shora. Během hraní procházíme rozlehlým sídlem a likvidujeme zástupy protivníků za pomoci bohatého arzenálu, který zahrnuje chladné zbraně, brokovnice, pistole i pušky. Kromě toho máme k dispozici širokou škálu bojových schopností, které nám pomáhají přežít v neustálých střetech. Vedle běžných nepřátel se nám do cesty staví také výrazně silnější bossové.
Přestože má hlavní postava ukazatel zdraví a nezemře po jediném zásahu, je nutné být neustále ve střehu a nepřestávat se pohybovat, protože smrt zde přichází velmi snadno. Vyhýbat se nepřátelské palbě nám umožňuje režim fokus, ve kterém se pohybujeme rychleji než vystřelené kulky i samotní protivníci. Ačkoli byly jednotlivé místnosti navrženy ručně, jejich vzájemné uspořádání se generuje procedurálně. Díky tomu vypadá každý průchod hrou jinak a nabízí odlišné rozložení prostředí než předchozí naše pokusy.
OTXO nabízí pixelartovou grafiku v monochromatickém stylu. Naprostá většina vizuálních prvků je laděna do odstínů šedé, zatímco na jejich pozadí výrazně vynikají červené detaily, především krev, které ve hře rozhodně není málo.
Druhá hra Sol Cesto vyšla letos a stojí za ní francouzští herní vývojáři ze studia Tambouille. Různé videohry přistupují k průzkumu podzemních kobek nejrůznějšími způsoby. Zatímco některé čerpají inspiraci z klasických dungeon crawlerů, jiné přicházejí s originálními nápady. Do druhé skupiny patří Sol Cesto.
Ve hře se ocitáme ve fantasy světě a ujímáme se role odvážného dobrodruha, který se vydává do podzemí, aby nalezl ztracené slunce. Kobky jsou rozděleny do náhodně generovaných pater, přičemž každé z nich tvoří mřížka místností uspořádaných do čtyř řad. V jednotlivých komnatách na nás nečekají jen nepřátelé a smrtící pasti, ale také truhly ukrývající cenné poklady.
Situaci však komplikuje skutečnost, že po výběru jedné z řad jsme do konkrétní místnosti přeneseni náhodně. Nikdy tak předem nevíme, zda narazíme na truhlu s odměnou, nebo na nebezpečí. Setkání s nepřítelem či aktivace nastražené pasti nás stojí část zdraví. Nepříznivým situacím lze čelit riskantními akcemi, kterými nabíjíme sílu slunce. Tu pak můžeme využít v kritických okamžicích, protože nám umožňuje poslat postavu do předem vybrané místnosti.
V průběhu dalších výprav prozkoumáváme pět různých biomů a odemykáme nové hratelné postavy. Každá z nich disponuje odlišnými schopnostmi, statistikami i speciálními dovednostmi. Kromě toho sbíráme zvláštní předměty, například zuby, které mění pravděpodobnost, že narazíme na nebezpečí. Tyto předměty získáváme při postupu mezi jednotlivými patry podzemí.
Hru OTXO můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Sol Cesto zdarma na tomto odkazu.
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