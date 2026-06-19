Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče stříleček a RPG her
Od 18.6. do 25.6. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Citizen Sleeper a Robobeat.
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Hra Citizen Sleeper vyšla v roce 2022 a stojí za ní britské studio Jump Over The Age. Jedná se o kyberpunkové RPG, které nás zavede na vesmírnou stanici, jejíž zlaté časy jsou už dávno minulostí. Hlavním hrdinou hry je Sleeper, digitální osobnost uzavřená v umělém těle a bývalý zaměstnanec korporace Essen-Arp. „Bývalý“ proto, že Sleeper utekl ze spárů svého zaměstnavatele a nyní se skrývá na stanici Erlin’s Eye. Tato stanice, kdysi symbol idealistických vizí, má své nejlepší období dávno za sebou. Zdání pořádku zde udržují anarchistická spojenectví a pozůstatky různých frakcí, ale především společná touha vymanit se z kontroly korporací, které ovládají celý vesmír.
Právě na tomto místě plném rozmanitých osobností doufá náš hlavní hrdina, že se ukryje před zraky korporace Essen-Arp. Ta se však svého „vlastnictví“ nevzdá tak snadno a je odhodlána vypátrat každého, koho považuje za svého zaměstnance. Aby toho nebylo málo, tak zaměstnavatelé Sleepera zajistili, že jeho umělé tělo nebude schopné fungovat příliš dlouho. Sleeper proto musí rychle najít spojence a odhalit tajemství stanice Erlin’s Eye. Tyto poznatky mu mohou umožnit jednou provždy se osvobodit od vlivu korporace Essen-Arp. Především se však musí postarat o to, aby přežil další cykly.
Z hlediska herních mechanismů čerpá Citizen Sleeper ve velké míře ze stolních RPG her. Hra je rozdělena do cyklů. Na začátku každého z nich hráč hází kostkami a následně jejich výsledky přiřazuje k vybraným akcím nebo událostem. Jde o systém známý jako dice placement, který se objevil například ve hře Dicey Dungeons. Ve hře se nacházejí také ukazatele času a postupu, které sledují aktivity hlavního hrdiny i ostatních obyvatel stanice. Chybějí zde klasické questy. Ty byly nahrazeny takzvanými cíli či motivacemi, které zároveň pomáhají rozvíjet pět schopností postavy: Inženýrství, Rozhraní, Odolnost, Intuici a Zapojení.
Hlavním cílem hry je uniknout vlivu korporace pronásledující Sleepera. V každém cyklu se však zároveň musíme starat o jeho přežití. Hledáme způsoby výdělku a navštěvujeme různá místa na stanici, jako jsou tržnice, bary nebo vesmírné přístavy. V jednotlivých lokacích potkáváme postavy, z nichž každá má svůj vlastní příběh, cíle i schopnosti. Je pouze na nás, jak se rozhodneme, komu pomůžeme a jaký vliv budeme mít na budoucnost stanice v následujících cyklech.
Mezitím využíváme Sleeperovy hackerské schopnosti, abychom získali přístup k datům shromažďovaným během desetiletí fungování stanice. Tímto způsobem odhalujeme různá tajemství, například dosud neznámé lokace, a zároveň si usnadňujeme život na stanici. Současně musíme neustále opravovat hrdinovu umělou tělesnou schránku, která je už od začátku ve špatném stavu a rozpadá se znepokojivě rychlým tempem. Citizen Sleeper kombinuje jednoduchou, sterilně působící trojrozměrnou grafiku s kresleným ztvárněním postav, za kterým stojí komiksový autor Guillaume Singelin.
Postavy ve hře komunikují velmi často, avšak výhradně prostřednictvím textu, protože hra neobsahuje dabing. Herní zážitek doprovází hudba složená Amosem Roddym, který vytvořil soundtrack nejen pro prvotinu studia Jump Over The Age, ale také pro tituly The Wild at Heart, Some Distant Memory a Cloud Gardens.
Druhá hra Robobeat vyšla v roce 2024 a stojí za ní švédské studio Inzanity Games. Robobeat je střílečka z pohledu první osoby zasazená do sci-fi prostředí. Hra vyniká dynamickou hratelností zaměřenou na boj v rytmu hudby. V Robobeat hrajeme za proslulého lovce odměn Aceho. S hlavním hrdinou se vydáváme po stopách vzbouřeného robota Frazzera, který je zároveň mimořádně excentrickým bavičem a showmanem. Než se mu však postavíme tváří v tvář, musíme překonat řadu nebezpečných výzev, které pro nás připravil ve svém sídle.
Robobeat je střílečka zaměřená na rychlé souboje, efektní likvidaci nepřátel a přizpůsobování se rytmu techno hudby, která doprovází celý průběh hry. Tato hra od hráče vyžaduje neustálý pohyb i přesné načasování akcí podle rytmu soundtracku. Za dobře synchronizované akce jsme odměňováni body. Ve hře využíváme řadu akrobatických pohybů, které nám umožňují vyhýbat se útokům protivníků nebo získat výhodnější pozici v boji. Patří mezi ně například běh po stěnách, dvojitý skok, skluz nebo manévry s využitím přitahovacího háku.
Během hraní používáme rozmanitý arzenál zbraní zahrnující sekeru, meč, revolver, brokovnici, kuši nebo útočnou pušku. Postupně získáváme přístup k vylepšením, díky nimž můžeme nepřátele zmrazovat nebo je zasahovat ohnivými bombami. K dispozici máme také silný výstřel, průrazné střely či násobiče poškození. Souboje v Robobeat probíhají v procedurálně generovaných lokacích. V arénách čelíme početným skupinám protivníků, mezi nimiž nechybějí například rytíři vybavení mečem a štítem nebo levitující droidi. Kromě běžných nepřátel se střetáváme také s bossy, kteří disponují speciálními útoky.
S postupem ve hře odemykáme nejen nové druhy zbraní, ale také další hudební skladby. Hra umožňuje spouštět oblíbené skladby a za jejich doprovodu překonávat výzvy připravené Frazzerem. Navíc lze do hry přidat i vlastní hudbu ve formátech .wav, .mp3 a .ogg. Hra následně automaticky analyzuje skladbu a přizpůsobí jí rytmus hratelnosti.
Hru Citizen Sleeper můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Robobeat zdarma na tomto odkazu.
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