Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče závodních a strategických her
Od 11.6. do 18.6. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry The Ouroboros King a Warhammer 40,000: Speed Freeks.
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Hra The Ouroboros King vyšla v roce 2023 a stojí za ní španělští herní vývojáři ze studia Oriol Cosp Games. Přestože se na první pohled může zdát spojení šachů a roguelike mechanismů jako velmi odvážný nápad, tak studio Oriol Cosp Games se rozhodlo tuto výzvu přijmout. Výsledkem je The Ouroboros King, taktická hra, kterou lze díky jejím neobvyklým žánrovým kombinacím postavit vedle videoherních titulů jako Balatro nebo Black Jacket.
The Ouroboros King na první pohled připomíná klasické šachy. Hra se odehrává na šachovnici pokryté čtvercovými poli, po níž přesouváme své figurky, přičemž jednotlivé partie trvají přibližně 15 až 45 minut. Podstatné rozdíly se však skrývají v detailech. Ve hře se objevují jak tradiční šachové figurky, tak zcela nové typy jednotek. Ty doplňují relikvie poskytující různé trvalé bonusy a předměty zajišťující dočasné výhody. Stejně jako v běžných šachách je zde klíčové taktické uvažování, zejména proto, že během jednoho tahu lze pohnout pouze jedinou figurkou.
Po porážce se ocitáme v jiné časové linii, kde se znovu pokoušíme dosáhnout vítězství. Čeká nás nová mapa, jiní protivníci i odlišné odměny. Zajímavostí je, že veškerý obsah hry je dostupný již od začátku, takže o úspěchu či neúspěchu rozhodují výhradně hráčovy schopnosti, nikoli postupné odemykání nových prvků. The Ouroboros King lze hrát buď v režimu pro jednoho hráče, nebo lokálně ve formě Hot Seat, kdy se více hráčů střídá u jednoho počítače.
Druhá hra Warhammer 40,000: Speed Freeks vyšla v roce 2025 a stojí za ní britští herní vývojáři ze studia Caged Element. Warhammer 40,000: Speed Freeks je akční multiplayerová hra kombinující závody a střílečku. Hra zobrazuje brutální a chaotické střety mezi orky z univerza Warhammer 40,000.
Warhammer 40,000: Speed Freeks je dynamická hra zaměřená na vysokou rychlost, riskantní útoky a neustálé exploze. Čekají vás souboje až šestnácti hráčů na rozmanitých mapách, mezi nimiž nechybí zasněžené horské oblasti ani vulkanické krajiny plné lávy.
Ve hře máme k dispozici různé třídy vozidel odpovídající odlišným herním stylům. Na výběr jsou tanky, obrněná vozidla, motocykly nebo buginy. Každý stroj se liší palebnou silou, odolností a ovladatelností, takže si lze vybrat vozidlo vhodné pro konkrétní úkol, ať už jde o způsobování vysokého poškození, taranování protivníků nebo podporu spojenců. Nepřátele likvidujeme pomocí širokého arzenálu zahrnujícího například kulomety, energetická děla nebo ručně naváděné rakety.
Ve Warhammer 40,000: Speed Freeks se můžeme zapojit do několika různých herních režimů. Patří mezi ně například Honička a Konvoj. V režimu Honička soupeříme s ostatními hráči o obsazení určených kontrolních bodů. Nestačí je však pouze získat, je nutné si nad nimi také udržet kontrolu.
V režimu Konvoj proti sobě stojí soupeřící kolony vozidel, které se snaží dorazit do cíle jako první. Naším úkolem je chránit vlastní konvoj a zároveň narušovat postup nepřítele prostřednictvím neustálých útoků a přepadů. Hra využívá engine Unreal Engine 5.
Hru The Ouroboros King můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Warhammer 40,000: Speed Freeks zdarma na tomto odkazu.
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