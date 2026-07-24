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Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče adventur

Pátek, 24 Červenec 2026 - 09:00 | Ereb | Novinky, Témata, Hry
Digitální obchod s videohrami Epic Games Store nabízí tento týden zdarma hru, která potěší hráče adventur.
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Od 23.7. do 30.7. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Foretales.

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Hra Foretales vyšla v roce 2022 a stojí za ní francouzští herní vývojáři ze studia Alkemi Games. Žánr takzvaných karetních her bývá obvykle spojován s tituly zaměřenými na hru více hráčů, v nichž proti sobě soupeří dva nebo více protivníků, podobně jako v jejich stolních předlohách, například Magic: The Gathering. Někteří herní vývojáři však využívají karty zcela jiným způsobem a staví na nich příběhové hry pro jednoho hráče. Přesně takovým titulem je i Foretales, za kterým stojí malé nezávislé studio Alkemi Games.

Foretales nás zavádí do fantasy světa obývaného antropomorfními zvířaty. Nad celou zemí se vznáší hrozba zkázy a jedinou nadějí na její odvrácení je zloděj Volepain. Během své cesty se hlavní hrdina setká s řadou společníků, mezi které patří tygr Leo, gorila Karst, papoušek Pattenbois a lemuří samice Sylvia. Společně odhalují tajemství světa, který je obklopuje. Příběh a závěr hry výrazně ovlivňují rozhodnutí, která během hry činíme. Hrou nás provází Travis Willingham, známý mimo jiné díky projektu Critical Role, jenž zde vystupuje v roli vypravěče.

Celé dobrodružství ve Foretales je postaveno na práci s kartami. Hra se odehrává na virtuálním stole, na němž se objevují karty představující jednotlivé lokace. Na ně vykládáme akční a zdrojové karty tak, abychom dosáhli požadovaného výsledku a mohli pokračovat dál. Akční karty jsou navázány na schopnosti jednotlivých postav. Patří mezi ně například kapsářství nebo bojový pokřik. Zdrojové karty představují jídlo, zlato, slávu a hrůzu.

Jídlo slouží k obnově již použitých akčních karet našich společníků. Zlato lze využít například k podplácení nehratelných postav, zatímco sláva a hrůza umožňují ovlivňovat protivníky nebo se vyhnout bojovým střetům. Také samotné souboje jsou založeny na karetním systému. Probíhají vykládáním akčních a zdrojových karet proti kartám nepřátel a vyžadují promyšlenou kombinaci schopností i dostupných prostředků. Jak postupujeme příběhem, získáváme nové společníky, čímž se rozšiřuje nabídka dostupných karet odpovídajících jejich profesím a jedinečným schopnostem.

Hru Foretales můžete získat zdarma na tomto odkazu.

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Tagy: 
Epic Games Store, Hry zdarma
Zdroje: 

Epic Games Store

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Petr "Ereb" Vašíček

Redaktor CDR/DIIT píšící o všem, co souvisí s autorským právem, světem robotiky, stále záhadným vesmírem a technickými novinkami v oblasti vojenství. Cizí mu není ani svět videoher - rád s nostalgií vzpomíná na staré herní konzole a herní pecky, kvůli nimž už dnes člověk musí sáhnout po DOSBoxu.

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