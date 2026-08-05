ExfilSquad se přihlásila k útoku na britskou policii. Žádala výkupné za mlčení
Na dark webu se objevila databáze, která má obsahovat kontaktní údaje desetitisíců osob využívajících britskou Police National Legal Database (PNLD). K útoku se přihlásila skupina ExfilSquad. Tvrdí, že získala téměř dva gigabajty dat a po provozovateli požadovala výkupné. Po jeho odmítnutí zveřejnila ukázku odcizených záznamů.
Samotná PNLD kybernetický incident potvrdila. Ve svém vyjádření uvedla, že během víkendu došlo k neoprávněnému přístupu do systému. Podle prvotního šetření útočníci získali jména, názvy organizací a služební e-mailové adresy policistů, civilních zaměstnanců policie, partnerů státní správy i dalších registrovaných uživatelů databáze.
Nejde o hesla, ale kontaktní údaje
Provozovatel zdůrazňuje, že zatím nenašel důkazy o úniku hesel nebo jiných přihlašovacích údajů. Přesto může být zveřejnění kontaktních informací problém. Takové databáze totiž často slouží jako podklad pro cílené phishingové kampaně nebo útoky využívající sociální inženýrství.
ExfilSquad uvádí, že získala informace o přibližně 114 tisících odběratelů služby PNLD a dalších zhruba 21 tisících uživatelů portálu Ask the Police. Ten je určen veřejnosti a nabízí odpovědi na nejčastější otázky týkající se britského práva a policejních postupů. Pravost všech čísel zatím nebyla nezávisle ověřena. Britské úřady proto pracují pouze s informacemi, které se podařilo potvrdit během probíhajícího vyšetřování.
Do řešení incidentu se zapojila National Crime Agency (NCA) i britský úřad pro ochranu osobních údajů Information Commissioner's Office (ICO). Provozovatel databáze zároveň uvedl, že oslovil všechny organizace, kterých se mohl únik týkat, a přizval externí specialisty na kybernetickou bezpečnost. Jak se útočníkům podařilo do systému proniknout, zatím zveřejněno nebylo. Stejně tak není jasné, zda využili dosud neznámou zranitelnost, nebo některou z běžných metod průniku.