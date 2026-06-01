Facebook, Instagram i WhatsApp dostanou placené verze

Pondělí, 1 Červen 2026 - 03:00 | Francesco | Sociální sítě, Novinky
Meta představila předplatná Facebook Plus, Instagram Plus a WhatsApp Plus. Nabídnou lepší práci se Stories, úpravy profilu, nové reakce i rozšířené možnosti WhatsAppu. Ceny zatím firma oficiálně nepotvrdila.
Meta posouvá své aplikace blíž k modelu, který už lidé znají ze streamovacích služeb. Facebook, Instagram i WhatsApp mají dostat placené verze Plus, které nabídnou funkce navíc pro uživatele ochotné platit měsíční poplatek. Novinku podle Gadgets360 potvrdila Naomi Gleit, Head of Product ve společnosti Meta, v příspěvku na Instagramu z 29. května 2026.

Nové předplatné se testuje pod širším označením Meta One. Meta tím naznačuje, že nejde jen o pár kosmetických doplňků, ale o větší změnu ve způsobu, jak chce vydělávat mimo reklamu. Podle dostupných informací se mají vedle běžných plánů pro Facebook, Instagram a WhatsApp připravovat také tarify pro tvůrce, firmy a uživatele Meta AI.

Co nabídne Instagram Plus a Facebook Plus

Instagram Plus má být postavený hlavně kolem Stories a profilu. Platící uživatelé by měli vidět podrobnější statistiky, například kolik lidí si jejich Story pustilo znovu. Přibýt má také možnost vytvářet více seznamů přátel pro Stories, prodloužit příběh nad běžných 24 hodin nebo si prohlédnout Story bez toho, aby se uživatel objevil v seznamu diváků.

Meta má testovat i zvýraznění jednoho příběhu týdně pro větší dosah, vyhledávání v seznamu diváků, vlastní ikony aplikace, upravitelné fonty v biu, další připnuté položky a animované reakce Super Heart. Facebook Plus má nabídnout podobnou sadu prémiových funkcí, hlavně pro Stories, reakce a úpravu profilu.

WhatsApp Plus míří na vzhled a pohodlí

WhatsApp Plus má být jednodušší a levnější. Nabídnout má nová témata aplikace, vlastní vyzvánění, prémiové samolepky, lepší úpravu seznamů a více připnutých chatů. Nejde tedy o změnu samotného posílání zpráv, ale spíš o pohodlnější a osobnější používání aplikace.

Meta ceny oficiálně nepotvrdila. TechCrunch ale uvádí, že Facebook Plus a Instagram Plus mají stát 3,99 dolaru měsíčně, zatímco WhatsApp Plus vyjde na 2,99 dolaru měsíčně. Ve hře mají být i vyšší tarify Meta One, například Meta One Plus za 7,99 dolaru a Meta One Premium za 19,99 dolaru měsíčně.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi