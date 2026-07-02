Florida řekla dost zelené hysterii. DeSantis zastavil život zdražující politiku
Florida udělala krok, který v Evropě jen tak neuvidíme. Guvernér Ron DeSantis podepsal zákon HB 1217, který místním samosprávám zakazuje prosazovat cíle nulových emisí, uhlíkové daně, poplatky navázané na emise i obchodování s uhlíkem. Platit začala včera - 1. července 2026.
Týká se to hlavně měst a okresů, které si v posledních letech stanovily vlastní klimatické závazky. Mezi nimi jsou například Miami, Orlando, Fort Lauderdale nebo Miami-Dade County. DeSantis zákon označuje za zásah proti „radikálním klimatickým politikám“. Republikán Berny Jacques zase tvrdí, že Florida tím chrání pracovní místa, dostupné energie a běžné obyvatele před dalšími zbytečnými náklady.
A právě o to tady jde. Ne o to, jestli se planeta otepluje. Otepluje. Jenže z emisí uhlíku se mezitím stal obrovský byznys a zároveň pohodlný nástroj, jak lidem i firmám přidávat další pravidla, poplatky a omezení.
Uhlík jako nová daň
Když se řekne ochrana klimatu, zní to dobře. Kdo by nechtěl čistší vzduch, úspornější budovy nebo méně plýtvání? Problém je, že v praxi se z toho často stane tabulka, povolenka, audit, certifikát a účet, který nakonec zaplatí někdo úplně jiný.
Na emisích dnes vydělávají poradenské firmy, auditoři, obchodníci s povolenkami i různé organizace napojené na veřejné peníze. Politici zase získávají další důvod, proč víc regulovat. A běžný člověk pak jen sleduje drahé energie, drahé služby a další zákazy, které se falešně tváří jako záchrana planety.
Florida tímto zákonem neříká, že se má plýtvat energií nebo ignorovat příroda. Nezakazuje dočasné zdroje energie, úspory ani modernizaci sítí. Říká ale, že z cíle nulových emisí se nemá stát povinné politické náboženství.
Zajímavé je, že třeba Orlando Utilities Commission chce dál snižovat emise oxidu uhličitého. Mluví o cíli snížit je o 50 procent do roku 2030 a o 75 procent do roku 2040. Rozdíl je v tom, že to má dělat odpovědně a vyváženě, ne přes nové uhlíkové daně a povinné net-zero plány.
Klima ano, hysterie ne
Odpůrci zákona v USA varují, že Florida tím údajně nahrává fosilnímu průmyslu. Emisím uhlíku jsou dále připisovány přírodní katastrofy jako jsou hurikány, záplavy i růst hladiny moří. To určitě nejsou vymyšlené problémy. Florida je pobřežní stát a počasí tam lidem umí ničit domy i životy.
Jenže skutečné klimatické riziko automaticky neznamená, že každé emisní pravidlo je správné. A už vůbec neznamená, že se kolem uhlíku musí postavit celý systém nových poplatků, cenných papírů, zákazů a dotací, ze kterého budou žít další a další vyvolené firmy.