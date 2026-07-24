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Fyzické kopie na PlayStation končí: Možná i kvůli tomu, aby byly hry dražší

Pátek, 24 Červenec 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Hry

Zdroj: ChatGPT

Konec fyzických disků pro nové hry na PlayStation od roku 2028 neznamená jen změnu způsobu distribuce. Nová analýza ukazuje, že hráči mohou přijít také o jednu z největších výhod, kterou dnes mají. Možnost pořizovat levné použité hry.
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Společnost Sony oznámila, že od ledna 2028 přestane vyrábět fyzické disky pro nové hry na konzole PlayStation. Budoucí tituly budou dostupné pouze digitálně prostřednictvím obchodu PlayStation Store nebo formou digitálních kódů prodávaných u obchodníků. Firma rozhodnutí vysvětluje tím, že většina hráčů už dnes dává přednost digitálním nákupům.

Vedle debat o vlastnictví digitálních her nebo jejich dlouhodobé dostupnosti se ale objevuje ještě jeden důležitý aspekt. Hráči přijdou o trh s použitými disky, který dnes často nabízí výrazně nižší ceny než oficiální digitální obchod.

Použité hry často vítězí nad digitální cenou

Redakce Ars Technica porovnala ceny 19 nejprodávanějších her na PlayStation. Do analýzy zahrnula běžné ceny v PlayStation Store, nejnižší slevové akce za posledních dvanáct měsíců i ceny nových a použitých disků z obchodů Amazon, GameStop a aukčního portálu eBay.

Výsledky ukázaly poměrně výrazný rozdíl. Pokud hra zrovna není ve slevě, bývá digitální verze zpravidla nejdražší možností. U 15 z 19 sledovaných titulů byla standardní cena v PlayStation Store nejvyšší ze všech porovnávaných variant.

Dobře to ilustrují starší hry jako Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla nebo Call of Duty: Modern Warfare. Zatímco digitální verze se stále prodávají za původních 59,99 dolaru, použité disky lze běžně koupit za necelých 10 dolarů. Rozdíl tak může činit několik stovek korun.

Na druhou stranu digitální obchod několikrát do roka nabízí výrazné slevové akce. Během nich se ceny některých titulů propadají o 40 až 80 procent a digitální verze se u části her stává vůbec nejlevnější možností. V analyzovaném vzorku tomu tak bylo u 10 z 19 her.

Ani to ale není pravidlem. Například Dark Souls III bylo i během oficiální slevy v PlayStation Store přibližně o 10 dolarů dražší než použitý disk z bazaru. Podobných případů našla analýza hned několik.Význam použitých disků nespočívá pouze v nižší pořizovací ceně. Hráči mohou fyzickou kopii po dohrání prodat dál a část investovaných peněz získat zpět. Digitální licence nic takového neumožňují.

Diskuze
Tagy: 
ČD, DVD, hry
Zdroje: 

ArsTechnica.com

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