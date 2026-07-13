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Fyzické kopie videoher skončí: Evropskou komisi to nezajímá, prý má svázané ruce

Pondělí, 13 Červenec 2026 - 03:00 | Zazu | Novinky, Hry

Zdroj: Shutterstock

Evropská komise prohlásila, že nebude zasahovat do rozhodnutí vydavatelů videoher, kteří postupně přecházejí od fyzických kopií k čistě digitální distribuci. Komisař pro ochranu spotřebitelů Michael McGrath uvedl, že společnosti mají právo nabízet své hry způsobem, který samy považují za vhodný, pokud přitom dodržují pravidla na ochranu spotřebitelů vyplývající z národní i evropské legislativy...
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PlayStation se loučí s disky. Obchody zuří a hráči se bojí o vlastnictví her

Nepochybně tuto informaci víte již z minulého článku či z článků vydaných na jiných magazínech, ale debata kolem této věci začíná pěkně gradovat. Nedávno společnost Sony oznámila, konkrétně 1. července, že od ledna 2028 ukončí výrobu fyzických diskových verzí nových her pro konzole PlayStation. Všechny nově vydávané tituly tak budou dostupné už pouze v digitální podobě. To vyvolalo mezi hráči obrovskou vlnu kritiky a nevole. Mnohým z nich nejvíce vadí skutečnost, že digitální licence neposkytují stejnou míru vlastnictví jako klasické disky, které lze uchovávat, půjčovat nebo prodávat dál.

Negativní reakce přitom nepřišly jen kvůli plánům Sony. Už minulý měsíc vzbudila velkou pozornost informace, že očekávané Grand Theft Auto VI bude možné zakoupit pouze digitálně. Část komunity to přijala velmi chladně a některé nezávislé herní obchody dokonce oznámily, že titul nebudou nabízet na protest proti pokračujícímu ústupu fyzických médií.

Na otázku, zda by Evropská unie mohla do podobných rozhodnutí zasáhnout, odpověděl Michael McGrath během jednání Evropského parlamentu ve Štrasburku způsobem, jako by ho to vlastně vůbec nezajímalo. Odbyl to. Řekl, že jde o obchodní a smluvní svobodu jednotlivých společností, do kterých nemůže zasahovat. Jestliže vydavatelé dodržují platné zákony a neporušují práva spotřebitelů, Evropská komise nemá důvod ani pravomoc jim určovat, v jaké formě mají své hry prodávat.

KOMENTÁŘ: Pomyšlení nad tím, že hra na disku je aktivum, se kterým se dá svobodně nakládat, shromažďovat, a které může být třeba i investicí pro sběratele, je hrůzné - alespoň pro evropskou komisi a světové ekonomické fórum, jejichž mnohá prohlášení a publikované agendy brojící proti soukromému majetnictví jsme mohli v minulosti opakovaně zaznamenat. Lidé mohou získat fyzické kopie her, které jejich vývojáři zavrhnou, studia zbankrotují a oni je natrvalo stáhnou z prodeje - už se to stalo mnohokrát z různých důvodů. Takové hry se postupem času stávají velice poptávaným zbožím, cena roste do neuvěřitelných výšin a lidé fyzicky vlastní něco, co je již v zavedených ekosystémech nedostupné. EU tento případ nezajímá z ideologických důvodů - jako vždy. Protože právě ukončení prodeje fyzických kopií her by pomohlo ideologickému boji proti soukromému vlastnictví. Licence, digitální klíče, nejsou náš majetek. To je jen povolení danou hru hrát / povolení na dobu neurčitou, dokud ji vývojáři či obchod nestáhnou z prodeje a herních knihoven. Nicméně není a nikdy to nebude mít nic společného s vlastnictvím, bude to vždy jen půjčka a nahlédnutí.

Jsou zde i další případy, kdy k tomu evropské instituce takto přistupovaly. V posledních měsících se na ně obracela iniciativa Stop Killing Games, která dlouhodobě usiluje o lepší ochranu hráčů v situacích (o kterých jsem se zmínil v dnešním komentáři), kdy vydavatelé z různých důvodů ukončí podporu svých her a ty se stanou nehratelnými. Petice této kampaně získala více než milion podpisů a podpořila ji řada známých influencerů, například PewDiePie nebo Cr1TiKaL, stejně jako někteří europoslanci včetně místopředsedy Evropského parlamentu Nicolae Ștefănuțy.

Přesto evropská komise minulý měsíc stejně alibisticky oznámila, že kvůli současným pravidlům v oblasti autorského práva nemůže předložit legislativu, která by vydavatelům ukládala povinnost udržovat videohry hratelné i poté, co je přestanou komerčně nabízet.

Nicméně abychom byli spravedliví a koukali na obě stránky mince, komise v případě iniciativy SKG zároveň naznačila, že to téma nechce odbýt na sto procent. Ale nepůjde o žádné účinné zákonné povinnosti, nýbrž pouze o oborový kodex chování, který by stanovil doporučení pro to, jak by společnosti měly přistupovat k takzvanému „konci životního cyklu“ svých her. Takže je to vlastně krok úplně k ničemu bez jakékoliv účinnosti. Na doporučení se samozřejmě každý vykašle, ale musíme uznat alespoň tuto mírnou snahu.

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Je podle vás správné, že dojde k ukončení fyzických kopií her od roku 2028?

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Tagy: 
právo, hry, Blu-ray, Evropská komise
Zdroje: 

PCMag

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