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GTA 6 mění plány i mimo herní svět. Jedna firma kvůli vydání zavře své kanceláře

Pátek, 19 Červen 2026 - 05:00 | Zazu | Novinky, Hry

Zdroj: Shutterstock

Vydání hry Grand Theft Auto VI je jedna z nejočekávanějších událostí herního průmyslu za poslední desetiletí. Nicméně kolem nového titulu od Rockstar Games panují ještě mnohem větší očekávání, než je obecně známo, jelikož například jedna americká automobilová firma kvůli tomu dočasně přeruší provoz...
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Společnost s názvem Burger Motorsports, která se specializuje na tuningové díly a úpravy automobilů, zveřejnila interní oznámení, ve kterém informuje o celofiremní provozní pauze. Důvod je docela srandovní: značná část zaměstnanců si chce vzít volno, aby mohli hrát GTA 6.

Firma zároveň upozorňuje zákazníky, že během 19. listopadu mohou nastat zpoždění v několika odděleních. Týká se to například zákaznické podpory, expedice objednávek, zpracování objednávek nebo správy sociálních sítí. Vše by se mělo vrátit do běžného režimu krátce poté. V oznámení se navíc objevila další humorná poznámka, že zaměstnanci se do práce vrátí poté, co prozkoumají hru, dokončí alespoň jednu misi a vrátí se zpět do reality.

Není přitom úplně zřejmé, zda jde pouze o marketingový vtípek, kterým se firma snaží získat pozornost na velkém humbuku kolem GTA 6. Je to možné, ale také je tu druhá možnost, že se na to ti zaměstnanci prostě jen těší. Mnoho fanoušků už si totiž na den vydání rezervovalo dovolenou a není vyloučeno, že podobný přístup zvolí i další společnosti.

Co se týče termínu vydání, zatím nejsou žádné zprávy o tom, že by se mělo něco měnit. Společnost Take-Two Interactive prostřednictvím svého generálního ředitele Strausse Zelnicka znovu potvrdila datum 19. listopadu 2026. Stejný termín zmiňuje také známý herní insider Nate The Hate, podle kterého by ke změně mohlo dojít pouze v případě zcela nečekaných a mimořádně závažných komplikací.

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Tagy: 
hry, Grand Theft Auto, USA, Take Two
Zdroje: 

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Zdeněk "Zazu" Houba

Redaktor serveru CDR.cz zaměřující se převážně na OS, internet a software.

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