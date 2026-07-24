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Hollywoodská akvizice za 111 miliard dolarů narazila. Soud ji zastavil

Pátek, 24 Červenec 2026 - 03:00 | Francesco | Novinky, Business

Zdroj: ChatGPT

Spojení společností Paramount Skydance a Warner Bros. Discovery za 111 miliard dolarů se minimálně na čas odkládá. Federální soud v Kalifornii vydal předběžné opatření, protože podle něj existuje vysoká pravděpodobnost porušení amerických antimonopolních zákonů.
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Ještě před několika dny se zdálo, že jedna z největších mediálních transakcí posledních let už nic nezastaví. Federální soud v Kalifornii ale nyní celý obchod výrazně zkomplikoval. Společnostem Paramount Skydance a Warner Bros. Discovery dočasně zakázal dokončit plánované spojení i podnikat kroky vedoucí ke slučování jejich aktivit.

Rozhodnutí přišlo na základě žaloby, kterou podalo dvanáct amerických států v čele s Kalifornií. Ty tvrdí, že vznik nového mediálního kolosu by výrazně oslabil konkurenci na filmovém i televizním trhu.

Soudkyně: státy předložily silné argumenty

Případem se zabývá federální soudkyně Araceli Martínez-Olguín, která ve svém rozhodnutí uvedla, že žalující státy předložily dostatečně přesvědčivé argumenty nasvědčující tomu, že spojení obou společností může být v rozporu s americkými antimonopolními předpisy.

Soud upozornil především na postavení nové společnosti na trhu filmové distribuce. Po dokončení transakce by podle soudních dokumentů ovládala zhruba 27 procent amerického trhu široce uváděných kinofilmů. Přestože dřívější rozhodnutí často pracovala s hranicí třiceti procent, soudkyně zdůraznila, že ani nižší podíl automaticky nevylučuje narušení hospodářské soutěže.

Dalším důležitým argumentem byl Herfindahlův-Hirschmanův index (HHI), který američtí regulátoři používají při posuzování koncentrace trhu. Podle soudu by se jeho hodnota zvýšila natolik, že vzniká důvodná obava z posílení tržní síly nově vzniklé společnosti.

Kalifornský generální prokurátor Rob Bonta označil rozhodnutí za první významný úspěch ve snaze zabránit tomu, aby se podle něj nezákonná fúze vůbec uskutečnila.

Rozhodující bude začátek srpna

Vydané opatření zatím platí 14 dní. Během této doby nesmějí Paramount ani Warner Bros. Discovery obchod dokončit ani začít fakticky slučovat své podnikání.

Na 3. srpna soud nařídil jednání, které rozhodne, zda bude zákaz prodloužen formou předběžného opatření až do pravomocného ukončení celého sporu. Pokud by k tomu došlo, mohla by se plánovaná transakce odložit o řadu měsíců.

Soud zároveň konstatoval, že společnosti bezprostřední ekonomickou újmu neutrpí. Podle jejich vlastních vyjádření by náklady spojené se zpožděním začaly narůstat až na konci září. Naopak veřejný zájem podle soudkyně nyní jednoznačně převažuje nad zájmem firem obchod co nejrychleji uzavřít.

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Tagy: 
USA, akvizice, Warner Bros.
Zdroje: 

ArsTechnica.com

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