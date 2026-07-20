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Hráči utrácejí za GTA 6 ve velkém. Analytici mluví o nejsilnější kampani

Pondělí, 20 Červenec 2026 - 07:00 | Francesco | Novinky, Hry
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Zdroj: Shutterstock

Grand Theft Auto 6 se stává fenoménem ještě před svým vydáním. Analytická společnost Newzoo odhaduje, že hra má za sebou nejsilnější kampaň předobjednávek v historii a během prvního týdne může utržit až 5,2 miliardy dolarů.
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GTA 6 přitahuje pozornost hráčů po celém světě a nejnovější odhady naznačují, že Rockstar Games stojí před historicky největším uvedením videohry na trh. Podle analytické společnosti Newzoo zaznamenala hra vůbec nejsilnější start předobjednávek, jaký kdy herní průmysl viděl. Pokud se současný trend potvrdí, mohou tržby během prvního týdne po vydání dosáhnout až 5,2 miliardy dolarů, tedy přibližně 110 miliard korun.

Předobjednávky odstartovaly rekordním tempem

Předobjednávky GTA 6 byly spuštěny 25. června na konzolích PlayStation 5 a Xbox Series X a Xbox Series S. K dispozici je standardní edice za 79,99 dolaru i Ultimate Edition za 99,99 dolaru. Ani vyšší cena však zájem hráčů nijak neomezila.

Newzoo uvádí, že během prvního týdne přinesly digitální předobjednávky ve Spojených státech, Velké Británii, Francii, Německu, Itálii a Španělsku přibližně 180 milionů dolarů. Po započítání dalších trhů analytici odhadují, že celosvětově mohly předobjednávky dosáhnout zhruba 260 milionů dolarů.

Na základě prodejních modelů předchozích úspěšných pokračování her odhaduje Newzoo, že se během prvního týdne po vydání prodá přibližně 51 milionů kopií GTA 6. Při průměrné ceně okolo 88 dolarů by to znamenalo tržby kolem 4,5 miliardy dolarů. Konzervativnější scénář počítá s částkou přibližně 3,25 miliardy dolarů, optimističtější pak až s rekordními 5,2 miliardy.

Rockstar míří na největší premiéru v historii zábavního průmyslu

Grand Theft Auto 6 má navázat na mimořádný úspěch svého předchůdce. GTA 5 po vydání v roce 2013 překonalo hranici jedné miliardy dolarů za pouhé tři dny a dodnes patří mezi nejprodávanější videohry všech dob.

Novinka zároveň představuje jednu z nejdražších herních produkcí historie. Podle analytiků oslovených serverem Business Insider se rozpočet pohybuje mezi jednou a jednou a půl miliardou dolarů. Generální ředitel společnosti Take-Two Interactive Strauss Zelnick konkrétní částku nepotvrdil, připustil však, že vývoj byl mimořádně nákladný.

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Tagy: 
GTA 6, hry, RockStar Games
Zdroje: 

Gadgets360.com

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