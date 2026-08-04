Jak fotit mobilem na dovolené jako profesionál. Tato nastavení změní vaše fotky
Fotit mobilem na dovolené dnes umí téměř každý. Jen málokomu se ale podaří pořídit snímky, které vypadají přirozeně, mají správné barvy a člověk se na ně rád podívá i za několik let. Přitom rozdíl mezi běžnou fotografií a opravdu povedeným snímkem často nespočívá v drahém telefonu, ale ve správném nastavení fotoaparátu, práci se světlem a několika jednoduchých pravidlech.
Současné špičkové telefony od společností Apple, Samsung, Google, Xiaomi nebo Honor využívají pokročilou výpočetní fotografii. Mobil během zlomku sekundy pořídí několik snímků s různou expozicí a pomocí algoritmů je spojí do jedné fotografie. Díky tomu zvládají dnešní telefony i náročné světelné podmínky, přesto jim správné nastavení výrazně pomůže.
Nejdříve upravte nastavení fotoaparátu
Ještě před odjezdem na dovolenou se vyplatí projít nastavení fotoaparátu. Pokud telefon podporuje ukládání fotografií ve formátu RAW nebo ProRAW, zapněte jej alespoň pro důležité snímky krajiny. Tyto soubory obsahují mnohem více obrazových informací a umožňují kvalitnější úpravy.
Na běžné fotografování většině uživatelů postačí klasický formát JPEG nebo HEIF. Pokud plánujete fotografie později upravovat, RAW se vyplatí především při focení krajiny nebo západů slunce.
Důležité je také nastavit maximální rozlišení fotoaparátu. Některé telefony automaticky fotografují v nižším rozlišení, aby šetřily místo v úložišti. Pokud máte dostatek volné paměti, používejte nejvyšší dostupnou kvalitu.
Vyplatí se zapnout také pomocnou mřížku. Ta rozdělí obraz na devět polí a pomůže dodržet pravidlo třetin. Horizont nebude nakřivo a fotografie bude působit mnohem vyváženěji. Pokud telefon nabízí režim HDR, nechte jej zapnutý automaticky. Právě při fotografování krajiny nebo památek dokáže zachovat detaily ve světlých i tmavých částech snímku.
Velkou chybou bývá používání digitálního zoomu. Ten pouze zvětšuje obraz a snižuje jeho kvalitu. Pokud potřebujete objekt přiblížit, raději se k němu fyzicky přesuňte nebo využijte optický zoom, pokud jej telefon nabízí.
Hory vyžadují úplně jiný přístup než pláž
Fotografování v horách patří k nejnáročnějším disciplínám. Ostré slunce, stíny mezi skalami a často i mlha vytvářejí velmi kontrastní scénu. Ideální je fotografovat brzy ráno nebo několik hodin před západem slunce. Světlo je měkké, krajina získává plastický vzhled a fotografie nepůsobí ploše.
Pokud jsou na horách zbytky sněhu, může automatická expozice fotografii příliš ztmavit. Stačí klepnout na světlou část obrazu a expozici lehce zvýšit. Výsledkem bude přirozenější fotografie bez šedého sněhu.
Velmi dobře funguje také širokoúhlý objektiv, který dokáže zachytit rozsáhlé horské scenérie. Jen pozor na deformaci okrajů snímku. Pokud fotografujete osoby, umístěte je raději blíže ke středu fotografie. Mlhu není potřeba považovat za nepřítele. Naopak dokáže dodat fotografii atmosféru a hloubku. Často vzniknou mnohem zajímavější snímky než za dokonale jasného počasí.
Na písečné pláži hlídejte světlo i písek
Moře představuje pro mobil další náročné prostředí. Světlý písek odráží velké množství světla a automatika telefonu může fotografii podexponovat. Nejhorší čas na fotografování bývá kolem poledne. Slunce svítí kolmo shora, vznikají tvrdé stíny a lidé často mhouří oči.
Nejkrásnější fotografie vznikají krátce po východu nebo před západem slunce. Fotografové toto období označují jako zlatou hodinu. Světlo má teplý odstín, moře získává sytější barvy a pokožka působí přirozeněji.
Na pláži se vyplatí často otřít objektiv. Jemný písek, mořská sůl nebo opalovací krém dokážou vytvořit nenápadný film, který výrazně snižuje ostrost fotografie. Přitom právě špinavý objektiv patří mezi nejčastější důvody, proč snímky nevypadají dobře. Pokud chcete zachytit pohyb vln, zkuste sériové snímání. Telefon pořídí několik fotografií za sebou a vy si později vyberete ten nejlepší okamžik.
Česká krajina nabízí jiné možnosti než exotika
Mnoho lidí má pocit, že nejlepší fotografie vznikají pouze u moře. Ve skutečnosti patří Česká republika mezi velmi fotogenické země.
Hrady, zámky, skalní města, historická centra měst nebo rozkvetlé louky nabízejí obrovské množství motivů. Výhodou bývá také proměnlivé počasí. Mraky často vytvoří mnohem zajímavější atmosféru než dokonale modrá obloha.
Při fotografování památek se snažte vyhnout poledni, kdy bývá okolí plné turistů. Brzké ranní hodiny přinášejí nejen příjemnější světlo, ale často i téměř prázdná náměstí nebo vyhlídky. V lesích se nebojte využít stín. Moderní telefony zvládají díky nočnímu režimu nebo pokročilé výpočetní fotografii zachytit překvapivé množství detailů i za horších světelných podmínek.
Kompozice rozhoduje více než drahý telefon
Nejdražší smartphone sám o sobě nezaručí krásnou fotografii. Mnohem důležitější je způsob, jakým scénu poskládáte.
Snažte se využívat přirozené linie, například cesty, zábradlí, řeky nebo horské stezky. Ty vedou pohled diváka do fotografie a vytvářejí pocit prostoru. Nebojte se změnit výšku, ze které fotografujete. Místo běžného focení ve výšce očí zkuste dřepnout nebo naopak zvednout telefon nad hlavu. I malá změna úhlu často vytvoří mnohem zajímavější snímek.
Vyplatí se také fotografovat na výšku i na šířku. Vertikální fotografie se hodí pro sociální sítě, horizontální zase lépe vyniknou na monitoru nebo při tisku.
Po návratu fotografie upravujte s rozumem
Moderní telefony nabízejí kvalitní editor přímo v galerii. Ve většině případů stačí lehce upravit jas, kontrast, stíny nebo vyvážení bílé.
Vyhněte se příliš silným filtrům. Ty sice mohou na první pohled působit efektně, ale fotografie pak často ztrácí přirozenost. Cílem úprav by mělo být zvýraznění skutečné atmosféry místa, nikoliv vytvoření umělého obrazu.
Stejně důležité je pravidelné zálohování. Během dovolené se vyplatí fotografie průběžně ukládat do cloudového úložiště nebo na externí disk. Ztracený nebo poškozený telefon pak nebude znamenat ztrátu všech vzpomínek.
Dnešní chytré telefony mají výkon, o kterém si majitelé digitálních fotoaparátů ještě před několika lety mohli nechat zdát. Pokud budete myslet na správné světlo, čistý objektiv, vhodné nastavení a promyšlenou kompozici, vytvoříte fotografie, které budou vypadat profesionálně bez ohledu na to, jestli trávíte dovolenou v Alpách, na středomořské pláži nebo při objevování krás České republiky.