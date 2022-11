Jak vybrat chytré hodinky pro děti a seniory? Těchto 5 funkcí nesmíte opomenout

Současné děti sice vyrostly na mobilních telefonech a tabletech, ale svěřit jim takové drahé zařízení už je jiná pohádka. Máme pro vás lepší alternativu, v podobě chytrých hodinek. Na většině českých e-shopů byste takové hodinky hledali jen stěží – holt se nejedná o tak širokou cílovku, aby se masově prodávaly.

O to více pak oceníte české výrobce jako ARMODD, který tuto mezeru na trhu vyplnil svým modelem ARMODD Kidz GPS 4G, které nyní naleznete v rámci Black Friday v -26% slevě na oficiálních stránkách.

Na oficiálních stránkách českého výrobce ARMODD nyní naleznete senzační slevy v rámci Black Friday na všechny hodinky z jejich kolekce. Při využití slevového kupónu BFR10 navíc získáte dodatečnou 10% slevu!

Chytré hodinky pro děti můžete dokonce pořídit i svým rodičům a prarodičům, kteří už si se současnými technologiemi netykají. O obou věkových kategorií totiž řešíte podobné scénáře, jen z jiných důvodů. Níže si představíme funkce, které by u chytrých hodinek pro děti a seniory neměly chybět.

#1 Slot pro SIM kartu

Hlavní důvod pořízení mobilního telefonu bývá možnost se se svým dítětem kdykoliv spojit. Aby mu někdo telefon neukradl či jej někde nezapomnělo, už ale neovlivníte. Chytré hodinky naštěstí z ruky jen tak nesundá. ARMODD Kidz předpokládají, že pro většinu rodičů nahradí dětem mobilní telefon, a disponují slotem pro SIM kartu. Velká rarita – a o to více ceněná.

Senioři si naopak zapomínají brát svůj mobilní telefon. Kdykoliv a kdekoliv se mohou ocitnout v situaci, kdy vás potřebují nutně kontaktovat, ale nemají jej po ruce. S chytrými hodinkami ARMODD Kidz budete vždy na dosah – zejména pak v kombinaci s SOS tlačítkem. To okamžitě vytočí uložené číslo, aniž by uživatel musel bojovat s rozhraním.

#2 GPS lokalizátor

Své děti nemůžete doprovázet všude, mají také své kamarády. V jejich společnosti ovšem mají tendenci se zapomenout a prošvihnout čas, kdy se mají vrátit domů. Chytré hodinky ARMODD Kidz disponují GPS lokalizátorem, který vám prozradí aktuální pozici vašeho dítěte. Stačí si jen do telefonu nainstalovat oficiální aplikaci a s hodinkami jej spárovat. Samozřejmostí je kompatibilita s Androidem a iOS.

V aplikaci dokonce můžete nastavit bezpečnou zónu, při jejímž překročení budete automaticky upozorněni. Mějte přehled, zda je dítě skutečně doma, u babičky, na kroužku, u kamaráda nebo ve škole. Tato funkce se vám může hodit i u prarodičů trpící chorobou, při které mají tendenci podnikat spontánní výpravy.

#3 Videokamera

Většina lidské komunikace je tělesná, při hlasových hovorech pak o tento element přicházíme. Spojte se svým dítětem a prarodiči přes osobnější videohovor. Vy uvidíte jeho, on uvidí vás. Přes kamerku vám může i vyfotit i projekt, který se mu povedl ve školních lavicích, nebo se podělit o každodenní okamžiky s kamarády. Jednou budete rádi, že máte na jeho rané dětství tolik fotek a vzpomínek.

#4 České prostředí

Česká lokalizace se zdá být samozřejmostí, ale divili byste se, kolik lidí se nechá oslepit hardwarovými parametry. Chytré hodinky ARMODD Kidz pochází od českého výrobce, který zajišťuje kompletní lokalizaci prostředí hodinek, přidružené aplikace, manuálu i případné online podpory.

#5 Voděodolnost

Chytré hodinky pro děti musí být vodotěsné, aby s nimi mohlo dítě vlézt i do sprchy a nenechat je válet doma pod ručníky. ARMODD Kidz se mohou pyšnit stupněm krytí IP67, tedy kompletní odolnosti vůči prachu a ochraně proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky jednoho metru.

