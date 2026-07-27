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Jak vypnout klávesu Copilot ve Windows? Brzy to bude proveditelné tímto způsobem

Pondělí, 27 Červenec 2026 - 03:00 | Francesco | Operační systémy, Novinky, AI
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Zdroj: ChatGPT

Microsoft chystá změnu, kterou řada uživatelů požadovala od uvedení klávesy Copilot v roce 2024. Ve Windows 11 přibude možnost tlačítko úplně deaktivovat nebo mu vrátit původní funkci pravého Ctrl.
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Mnoho nových notebooků s Windows začalo v roce 2024 přicházet s vyhrazenou klávesou Copilot. Microsoft ji tehdy označoval za největší změnu rozložení klávesnice za poslední tři desetiletí a prezentoval ji jako rychlou cestu k funkcím umělé inteligence. Jenže mnoho lidí ji nepřijalo s nadšením. Část uživatelů kritizovala, že na některých zařízeních nahradila pravý Ctrl nebo kontextovou klávesu, což narušilo zavedené klávesové zkratky i každodenní práci.

Microsoft vyslyšel kritiku uživatelů

Microsoft nyní potvrdil, že připravuje novou možnost přímo ve Windows 11, která dovolí klávesu Copilot nejen přemapovat, ale také úplně vypnout. V nastavení klávesnice se objeví volba Do nothing, takže po stisknutí nebude klávesa provádět žádnou akci. Kromě toho ji bude možné nastavit jako pravý Ctrl nebo kontextovou klávesu.

Společnost zároveň připustila, že původní rozhodnutí některým uživatelům zkomplikovalo práci. Ve své dokumentaci uvádí, že lidé využívající pravý Ctrl nebo kontextovou klávesu pro klávesové zkratky či asistivní technologie, například čtečky obrazovky, narazili na problémy při používání nových zařízení.

Nové nastavení bude dostupné v nabídce Nastavení > Bluetooth a zařízení > Klávesnice. Microsoft zatím neoznámil přesný termín vydání, změna se však již objevila v testovacích verzích Windows 11 a měla by se postupně dostat mezi běžné uživatele.

Možnost vypnutí klávesy ale neznamená, že Microsoft od Copilotu ustupuje. Asistent s umělou inteligencí zůstává součástí Windows 11 a je dostupný například z hlavního panelu nebo jako samostatná aplikace. Změna se týká pouze hardwarového tlačítka, které si uživatel bude moci přizpůsobit podle vlastních potřeb.

Změna zároveň ukazuje, že ne každý chce mít umělou inteligenci neustále na dosah jedním stiskem klávesy. Přestože AI dokáže řadu úkolů usnadnit, její používání často znamená odesílání dat do cloudových služeb, což části uživatelů z hlediska soukromí nevyhovuje. I proto mnozí ocení možnost rozhodnout se sami, kdy a zda vůbec budou podobné funkce využívat.

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Tagy: 
Windows, Copilot, AI
Zdroje: 

PCMag.com

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Lukáš "Francesco" Čihák

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