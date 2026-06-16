CDR.cz - Vybráno z IT

Japonci poslali na Měsíc robota jako z Transformers. Měřil jen 8 centimetrů

Úterý, 16 Červen 2026 - 07:00 | Francesco | Novinky, Kosmonautika a letectví

Zdroj: Shutterstock

Japonský rover SORA-Q měřil jen 8 centimetrů, přesto se na Měsíci proměnil z koule na malé vozítko. Mise SLIM ukázala, že budoucí průzkum nemusí stát jen na velkých roverech.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Když se řekne měsíční rover, většina lidí si představí robustní vozidlo s koly, anténami, solárními panely a cenou, která se počítá v astronomických částkách. Japonská mise SLIM ale ukázala úplně jinou cestu. Na povrch Měsíce se dostal robot SORA-Q, který měřil přibližně 8 centimetrů, měl tvar malé koule a po přistání se dokázal přeměnit na dvoukolové vozítko.

Nešlo přitom o žádnou efektní hračku pro titulky. SORA-Q, oficiálně označovaný jako Lunar Excursion Vehicle 2 neboli LEV-2, vznikl ve spolupráci japonské kosmické agentury JAXA, společnosti Sony Group, Doshisha University a firmy Takara Tomy. Právě poslední jmenovaná společnost je zajímavá tím, že má zkušenosti s vývojem mechanických hraček a je spojena také se světem Transformers. Tady se ale princip skládacího mechanismu nepoužil pro zábavu v dětském pokoji, nýbrž pro reálnou práci v extrémním prostředí Měsíce.

Koule, která se změnila ve vozítko

SORA-Q se na Měsíc vydal v rámci mise Smart Lander for Investigating Moon, známé jako SLIM. Japonský lander přistál 19. ledna 2024 a šlo o první měkké přistání Japonska na Měsíci. Přistání sice neproběhlo úplně ideálně, protože lander skončil v neobvyklé poloze, ale vědecky i technologicky mise přinesla velmi cenná data.

Malý SORA-Q byl vypuštěn společně s dalším robotem LEV-1 ještě před samotným dosednutím landeru. Po dopadu na povrch se z kulového tvaru rozevřel do podoby drobného dvoukolového roveru. Dvě poloviny původní koule začaly sloužit jako kola, mezi nimi se vyklopila kamera a zadní část doplnil stabilizační ocas. Díky tomu se robot mohl pohybovat po okolí přistávacího modulu a pořizovat snímky.

Právě jeho fotografie se staly jedním z důkazů, že i extrémně malé robotické systémy mohou mít při kosmických misích skutečný význam. SORA-Q pořídil barevné snímky landeru SLIM a okolního měsíčního povrchu. Přistávací oblast se nacházela poblíž kráteru Shioli v oblasti Mare Nectaris na přivrácené straně Měsíce.

Malý robot, velká myšlenka

Na projektu pracoval tým vedený Daichim Hiranem z JAXA. Podstatou experimentu nebylo předvést kuriozitu, ale ověřit, zda může velmi malé autonomní vozítko fungovat jako samostatný průzkumník. Takový robot by se v budoucnu mohl dostat do míst, kam se velký rover nevejde nebo kde by byla klasická konstrukce příliš drahá a riskantní.

SORA-Q měl kvůli svým rozměrům pochopitelně omezení. Nemohl nést velké vědecké přístroje ani silný komunikační systém. Proto pracoval v tandemu s robotem LEV-1, který pomáhal s přenosem dat. LEV-2 pořizoval snímky a pohyboval se po povrchu, zatímco LEV-1 sloužil jako prostředník pro komunikaci směrem k Zemi.

Celý provoz malých robotů trval zhruba 100 minut. Podle výzkumného týmu skončila komunikace dříve, než se původně čekalo. Možným důvodem bylo poškození LEV-1 při jeho skákavém pohybu, případně vyčerpání baterie. I tak se ale podařilo splnit klíčový cíl. Miniaturní rover se skutečně přeměnil, pohyboval se po Měsíci, pořídil snímky a předal data.

Výsledky mise popisuje odborný článek publikovaný v časopise Science Robotics. Nejdůležitější zpráva zní jednoduše: budoucnost lunárního průzkumu nemusí patřit jen velkým a drahým roverům. Vedle nich mohou pracovat menší stroje, které se nasadí ve větším počtu, zvládnou riskantnější úkoly a dostanou se i do míst, kam by se velká sonda nikdy nevydala.

Diskuze
Tagy: 
vesmír, letectví a kosmonautika, Měsíc
Zdroje: 

Space.com

nahlásit chybu

NASA vyslala nový satelit. Chce pochopit, co dělají blesky ve vesmíru

NASA vyslala na oběžnou dráhu malý satelit CANVAS, který má odhalit, jak blesky ovlivňují vesmírné prostředí kolem Země. Data z mise mohou pomoci chránit satelity i astronauty před neviditelnými hrozbami.

Historický večer pro evropskou kosmonautiku: Německá raketa startovala z Norska

Evropa má za sebou další mimořádně napjatý kosmický večer. Ve středu 21. ledna 2026 se v severním Norsku odehrál pokus, který může vstoupit do dějin evropské kosmonautiky. Německá společnost Isar Aerospace se z kosmodromu Andøya Spaceport pokusila vyslat svou raketu Spectrum na oběžnou dráhu Země. Pokud by se tento event úspěšně završil, šlo by o vůbec první orbitální let rakety startující z pevninské Evropy.

Navigaci na Měsíci čeká proměna. Vědci chtějí využít laser v ledových kráterech

Vědci navrhují umístit extrémně stabilní lasery do trvale zastíněných kráterů u jižního pólu Měsíce. Právě místa, která patří k nejchladnějším ve Sluneční soustavě, by mohla pomoci vytvořit lunární obdobu GPS.

NASA chystá historický start. Lidé se pozítří znovu vydají k Měsíci

Po více než půl století se lidstvo chystá vrátit k Měsíci. Mise Artemis 2 má ukázat, jestli jsme připraveni znovu létat dál než na oběžnou dráhu Země. Start sleduje celý svět.

Webbův teleskop vidí dál než kdy dřív a realita překvapila vědce

Vesmír krátce po velkém třesku měl být jednoduchý a chudý na těžké prvky. Nový objev vesmírného teleskopu Jamese Webba ale ukazuje pravý opak. Astronomové narazili na galaxii, která vznikla nečekaně brzy a vypadá úplně jinak, než předpovídaly modely.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi