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Jižní Korea sází bilion dolarů na čipy a roboty. Chce předběhnout svět

Středa, 1 Červenec 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, AI

Zdroj: Shutterstock

Jižní Korea oznámila jeden z největších technologických plánů posledních let. Do výroby paměťových čipů, AI datacenter a humanoidních robotů mají firmy jako Samsung, SK Hynix a Hyundai vložit částky v řádu stovek miliard dolarů.
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Jižní Korea se rozhodla využít současnou AI horečku naplno. Vláda prezidenta Lee Jae-myunga představila balík velkých technologických projektů, které mají zemi udržet mezi světovou špičkou ve výrobě paměťových čipů a zároveň ji posunout do čela takzvané fyzické AI. Tedy umělé inteligence, která nepracuje jen v cloudu, ale řídí stroje, roboty a autonomní systémy v reálném světě.

Podle plánů mají korejské technologické skupiny v dalších letech investovat částky, které se podle započteného období pohybují od stovek miliard dolarů až k hranici jednoho bilionu. Největší roli v nich mají Samsung Electronics a SK Hynix, tedy dvě firmy, bez nichž se dnešní trh s paměťmi prakticky neobejde.

Nejde jen o další běžné rozšíření továren. Korea chce během pěti let výrazně navýšit kapacity pro výrobu DRAM a posílit i produkci pokročilých pamětí HBM, které jsou klíčové pro výpočetní infrastrukturu umělé inteligence. Právě po nich je obrovská poptávka ze strany provozovatelů datacenter a výrobců AI čipů.

Samsung a SK Hynix mají stavět nové továrny mimo tradiční průmyslová centra kolem Soulu. Vláda tím sleduje i regionální rozvoj, protože část investic má směřovat do jihozápadních provincií. Podobné projekty ale nevznikají přes noc. Předseda SK Group Chey Tae-won připomněl, že vybudování velkého polovodičového klastru může trvat mnoho let. Na rychlé zlevnění pamětí pro běžné zákazníky proto není rozumné sázet.

Vedle továren mají vznikat i nová AI datacentra. Do nich se zapojují skupiny SK, GS a internetová společnost Naver. Korea tím nechce zůstat jen zemí, která dodává čipy ostatním, ale chce sama provozovat výkonnou infrastrukturu pro vývoj a nasazení AI.

Humanoidní roboti míří z prezentací do provozu

Třetí část plánu je nejviditelnější pro veřejnost. Jižní Korea chce do roku 2028 komerčně nasadit humanoidní roboty v deseti hlavních odvětvích a vyškolit 10 000 specialistů na AI robotiku. Klíčovou roli zde má Hyundai Motor Group, pod kterou patří americká společnost Boston Dynamics.

Její humanoidní robot Atlas se má postupně přesunout z technologických ukázek do reálných továren. Hyundai už dříve uvedl, že do roku 2028 cílí na kapacitu 30 000 robotů ročně. První nasazení má být v jednodušších výrobních úlohách, například při přípravě a třídění dílů, složitější montážní práce mají přijít později.

Plán ale nemá jen nadšené reakce. Odbory v Hyundai se obávají dopadu robotů na pracovní místa a při jednáních s automobilkou tlačí na jistoty pro zaměstnance i podíl na ziscích z technologického boomu. Podobné napětí se objevuje i u čipů, kde rekordní zisky Samsungu a SK Hynixu otevírají debatu, kolik z bohatství vytvořeného AI má zůstat firmám a kolik se má vrátit zaměstnancům, dodavatelům nebo státu.

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Tagy: 
AI, umělá inteligence, čipy, robot
Zdroje: 

ArsTechnica.com

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