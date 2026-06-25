Kabel s 96 Gb/s zní jako revoluce. HDMI 2.2 zatím míří na budoucí herní sestavy
HDMI 2.2 je přesně ten typ technologické novinky, která na první pohled vypadá jako okamžitý důvod k výměně televize, monitoru nebo kabeláže. Čísla jsou působivá. Nová specifikace zvyšuje maximální propustnost až na 96 Gb/s, tedy na dvojnásobek proti HDMI 2.1. Díky tomu zvládne přenášet mnohem náročnější obrazová data, včetně nekomprimovaného 4K obrazu při 240 Hz.
To je důležité hlavně pro herní monitory, výkonné počítače a budoucí zobrazovací techniku. Současné sestavy si při vysokém rozlišení a vysokých frekvencích často pomáhají kompresí obrazu, například Display Stream Compression. Ta v praxi nemusí být pro oko výrazný problém, ale HDMI 2.2 dává výrobcům větší prostor, aby se podobným kompromisům vyhnuli.
Specifikace počítá i s režimy, které dnes znějí spíš jako technická ukázka než běžná spotřební realita. Mluví se o 4K při 480 Hz s barevným vzorkováním 4:2:0, 8K při 60 Hz bez komprese a v určitých scénářích i o ještě vyšších rozlišeních. HDMI Forum k tomu zavádí také označení Ultra96 HDMI Cable. Právě takový kabel má být certifikovaný pro plné využití nejvyšší propustnosti HDMI 2.2.
Jenže tady přichází první háček. Samotné označení HDMI 2.2 nemusí automaticky znamenat, že zařízení skutečně nabídne plných 96 Gb/s. Specifikace počítá s různými úrovněmi propustnosti, včetně 64 Gb/s a 80 Gb/s. Pro zákazníka to znamená jediné: nebude stačit podívat se na velký nápis na krabici. Bude nutné číst technické parametry konkrétního portu, podobně jako se to už roky děje u HDMI 2.1.
V obýváku bude důležitější zvuk než 16K
Zajímavou novinkou není jen rychlost. HDMI 2.2 přidává také Latency Indication Protocol, zkráceně LIP. Ten má pomoci s lepší synchronizací zvuku a obrazu, hlavně v sestavách se soundbarem, AV receiverem nebo více zařízeními zapojenými za sebou. Právě tady může mít novinka praktičtější dopad než samotná honba za extrémním rozlišením.
Každý, kdo někdy řešil film, kde pohyb úst nesedí se zvukem, ví, že nejde o drobnost pro technické nadšence. U moderních televizí, streamovacích aplikací, soundbarů a herních konzolí se signál často zpracovává na několika místech. Každé zařízení může přidat vlastní zpoždění. LIP má dát systému lepší informaci o latenci, aby šlo obraz a zvuk přesněji sladit.
Generální ředitel HDMI Licensing Administrator Rob Tobias v rozhovoru z Computexu 2026 uvedl, že výrobci čipů mají začít vzorky řešení pro FRL2 dodávat během letošního roku. První produkty s podporou HDMI 2.2 se tak reálně očekávají nejdříve v roce 2027. To je důležité zasadit do kontextu. Dnes nestačí mít nový kabel. Stejnou technologii musí podporovat grafická karta, herní konzole, televizor, monitor i zpracování obrazu uvnitř zařízení.
Pro hráče na PC navíc HDMI není jediná cesta. DisplayPort 2.1 už dnes hraje silnou roli u dražších monitorů a výkonných sestav. HDMI si naopak drží výhodu hlavně v obýváku, kde se prosadilo díky televizím, konzolím, soundbarům, funkcím jako ARC, eARC, CEC nebo ALLM a jednoduchému propojení domácí elektroniky.