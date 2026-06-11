Kdo zaplatí nehodu, když auto řídí samo? Co se změní pro řidiče i pojišťovny
Tento přechod však nepřináší jen technologické výzvy, ale zásadně mění také právní a finanční pravidla hry. Kdo bude zodpovědný za nehodu, když auto jelo samo, a jak se na tyto změny připravují pojišťovny?
Jak vlastně samořídicí systémy vidí svět?
Abychom pochopili, jak autonomní vozidla fungují, musíme se podívat na jejich technologické smysly. Tato auta se nespoléhají na intuici, ale na obrovské množství dat z drahého hardwaru. Kolem celého vozu jsou rozmístěny kamery s vysokým rozlišením, radary a pokročilé LiDAR senzory, které pomocí laserových paprsků neustále skenují okolí v okruhu několika stovek metrů.
Všechny tyto informace putují do výkonného palubního počítače. Ten v reálném čase vytváří detailní 3D model okolního světa - rozpoznává chodce, cyklisty, dopravní značky, stav vozovky i trajektorii ostatních aut.
Bezpečnostní systémy dokážou reagovat na nebezpečí v řádu milisekund, což je rychlost, které lidský mozek unaveného řidiče nikdy nemůže konkurovat. Přesto ani tato dokonalá technika není stoprocentní a musí se potýkat s extrémním počasím, softwarovými chybami nebo nečekaným chováním lidských účastníků provozu.
Základní jistota zůstává, mění se však pravidla
S nástupem samořídicích aut se přirozeně otevírá klíčová otázka: Pokud vozidlo bez zásahu člověka způsobí škodu, kdo za ni odpovídá? Podle současných legislativních trendů v Evropě zůstává základním ochranným pilířem tradiční povinné ručení. Bez ohledu na to, zda auto ovládá člověk, nebo počítač, každé vozidlo na silnici musí mít toto pojištění sjednané, aby byla zajištěna okamžitá pomoc a odškodnění pro případné oběti nehody.
S příchodem autonomní dopravy se však v poistných podmínkách začínají objevovat nové mechanismy. Pokud dojde k nehodu v momentě, kdy auto jelo v autonomním režimu, pojišťovna škodu poškozenému standardně proplatí z povinného ručení majitele vozidla.
Následně však bude pomocí dat z takzvané černé skříňky (EDR) zkoumat, zda nehodu nezpůsobila systémová chyba nebo selhání softwaru. Pokud se prokáže vina na straně technologie, pojišťovna může vyplacené peníze vymáhat přímo po výrobci automobilu nebo tvůrci daného programu.
Jak se připravit na přechod do nové éry?
Pokud zvažujete nákup moderního automobilu s pokročilými asistenty, měli byste k výběru přistupovat s novým typem ostražitosti. Při koupi a následném provozu se zaměřte na tyto zásadní faktory:
Pravidelné aktualizace
Autonomní systémy potřebují neustálý přísun nových dat. Sledujte, zda výrobce nabízí pravidelnébezdrátové aktualizace softwaru (OTA), které opravují bezpečnostní chyby, podobně jako u vašeho smartphonu.
Čistota senzorů
Kamery a radary na autě fungují jen tehdy, když jsou čisté. V zimě nebo za silného deště může nános bláta a sněhu asistenty kompletně vyřadit z provozu. Vždy se ujistěte, že auto před jízdou očistíte.
Kybernetická bezpečnost
Moderní auta jsou neustále připojená k internetu. Zajímejte se o to, jak má výrobce zabezpečený palubní systém proti případným hackerským útokům na dálku.
Nový pohled na výběr pojištění
Při výběru krytí pro moderní auto už nestačí sledovat jen nejnižší cenu na trhu. Chytré technologie a senzory v náraznících či čelních sklech jsou extrémně drahé na opravu. Obyčejný ťukanec na parkovišti, který dříve znamenal jen výměnu plastu, dnes kvůli kalibraci kamer vyjde na desítky tisíc korun.
Hledejte proto takové povinné ručení, které nabízí vysoké limity plnění a silné asistenční služby. S príchodem autonomie se totiž asistence stává klíčovou - při selhání systému nebo výpadku proudu potřebujete operátora, který auto dokáže na dálku diagnostikovat, případně okamžitě pošle specializovanou odtahovou službu. Budoucnost dopravy bude bezpečnější a plynulejší, ale lidská odpovědnost za správné zajištění vozidla z našich ramen nikdy nezmizí.
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