CDR.cz - Vybráno z IT

Kometa 3I/ATLAS je anomálie: Zřejmě je starší než Slunce o celé miliardy let

Středa, 8 Červenec 2026 - 07:00 | Francesco | Novinky, Vesmír

Zdroj: Shutterstock

Mezihvězdná kometa 3I/ATLAS zřejmě nevznikla nikde poblíž Slunce. Nová pozorování z dalekohledu VLT ukazují, že v sobě nese chemický otisk velmi staré a vzdálené planetární soustavy.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Když se v naší Sluneční soustavě objeví kometa, většinou se díváme na kus vlastního dávného archivu. Led, prach a plyn z dob, kdy se teprve rodily planety. Jenže 3I/ATLAS je jiný případ. Nepatří k nám. Přiletěla z mezihvězdného prostoru a astronomové teď dostávají vzácnou možnost číst v materiálu, který vznikl u úplně jiné hvězdy.

A čím déle ji sledují, tím víc se ukazuje, že nejde jen o další ledovou kouli s ohonem. Nová měření z dalekohledu Very Large Telescope Evropské jižní observatoře v Chile podporují podezření, že 3I/ATLAS může být mimořádně stará. Možná dokonce stará 10 až 12 miliard let. To by znamenalo, že vznikla dávno před Sluncem, které má zhruba 4,6 miliardy let.

Stopa ukrytá v uhlíku

Tým vedený astronomkou Cyrielle Opitomovou z University of Edinburgh se podíval na plyny, které kometa uvolňovala při zahřívání Sluncem. Nešlo přitom jen o to, co v nich je, ale v jakém poměru. Právě izotopy uhlíku a dusíku dokážou říct hodně o tom, kdy a kde těleso vzniklo.

U 3I/ATLAS vědci našli vysoký poměr uhlíku-12 k uhlíku-13. To není drobnost do tabulky. Uhlík-13 v Galaxii postupně přibýval díky vývoji hvězd. Pokud ho má objekt méně, může to znamenat, že se zformoval opravdu dávno, v době, kdy okolní mezihvězdný materiál ještě vypadal jinak než dnes.

Podobným směrem už dříve ukázala data z Webbova dalekohledu. Tým Martina Cordinera z NASA Goddard Space Flight Center z nich vyvodil, že kometa může být stará kolem 10 až 12 miliard let. Nové měření z VLT tedy nepřichází jako osamělá senzace, ale jako další dílek do stejné skládačky.

Ještě zajímavější je dusík. Poměr dusíku-14 k dusíku-15 je u 3I/ATLAS více než dvakrát vyšší než u komet, které vznikly v naší Sluneční soustavě. Autoři studie, mezi nimi také Jean Manfroid a Damien Hutsemékers z University of Liège, to spojují s prostředím daleko od mateřské hvězdy. Tak daleko, kde v mladé planetární soustavě vládne hluboký chlad a kde by se dal čekat pás ledových těles podobný našemu Kuiperovu pásu.

Ledový tulák z dávné Galaxie

To je na celé věci možná nejzajímavější. 3I/ATLAS nemusí být jen stará. Mohla vzniknout na samotném okraji cizí planetární soustavy a teprve později být vyhozena do prostoru mezi hvězdami. Jak přesně, zatím nikdo neví.

U podobných objektů se často mluví o obřích planetách, které při přesunech rozhazují menší tělesa pryč ze soustavy. Jenže pokud 3I/ATLAS vznikla opravdu hodně daleko od své hvězdy, nabízí se i jiný scénář. Mohla ji vytrhnout gravitace jiné blízko prolétající hvězdy. V přeplněnějších oblastech mladé Galaxie by to nebylo nic nemožného.

Kometa je zvláštní i chemicky. Předchozí pozorování ukázala, že má hodně oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého v porovnání s vodou. Mluvilo se také o nezvyklém množství niklu, železa a methanolu. To všechno naznačuje, že se rodila v prostředí, které se od toho našeho lišilo víc, než by člověk na první pohled čekal.

Astronomové přitom neměli podobné štěstí u dvou předchozích mezihvězdných objektů. ‘Oumuamua prakticky nepředvedla klasické kometární odplyňování a Borisov byl pro některá detailní měření příliš slabý. 3I/ATLAS je proto cennější, než se může zdát. Není to jen návštěvník z dálky. Je to kus cizí minulosti, který se na krátkou dobu dostal dost blízko na to, aby se dal číst našimi dalekohledy.

Diskuze
Tagy: 
vesmír, planety, kometa
Zdroje: 

Space.com

nahlásit chybu

NASA v pohotovosti: Na Aljašce se objevila tajemná černá polární záře

NASA odstartovala z Aljašky dvě výzkumné mise, které mají objasnit elektrické procesy uvnitř polární záře. Jedna z nich se zaměřila na málo prozkoumaný jev zvaný černá aurora, druhá mapuje proudy v atmosféře pomocí dvojice raket.

Mars znovu zamotal vědcům hlavu. Rover našel složitý uhlík na povrchu horniny

Rover Perseverance našel v oblasti Bright Angel na Marsu složitý organický uhlík přímo na povrchu horniny. Objev může souviset s dávnou obyvatelností planety, ale vědci zatím neví, zda vznikl díky životu, geologii, nebo dopadu kosmického materiálu.

Po kolapsu hmotných hvězd prý nevznikají jen černé díry, ale někdy i Gravastary

Přestože existence černých děr je dnes podložena řadou pozorování, fyzikové stále narážejí na zásadní problémy při snaze popsat, co se v jejich nitru skutečně odehrává. Nová teoretická studie nyní přichází s odvážnou alternativou, jež naznačuje, že kolaps velmi hmotné hvězdy nemusí vždy skončit vznikem černé díry. Místo toho by se uvnitř zhroucené hvězdy mohl zrodit malý rozpínající se vesmír, který by vedl ke vzniku dosud hypotetického objektu - gravastaru.

USA odtajnily desítky UFO videí. Některé záběry vznikly i u vojenských misí

Pentagon 8. května 2026 zveřejnil první várku odtajněných UFO materiálů. Veřejnost si může prohlédnout desítky videí a hlášení americké armády, včetně záběrů podivných světelných objektů zachycených během vojenských operací.

Záhada Mléčné dráhy dostává nový směr. Temná hmota nemusí být jedna

Studie zveřejněná 9. dubna 2026 naznačuje, že temná hmota nemusí být jednotná. Dva odlišné typy by mohly vysvětlit, proč v Mléčné dráze vidíme gamma záření, zatímco jinde zůstává ticho.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi