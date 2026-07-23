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Konec levných počítačů? DDR5 dál zdražuje a TSMC údajně chystá vyšší ceny čipů

Čtvrtek, 23 Červenec 2026 - 03:00 | Francesco | Novinky, Úložiště, Business

Zdroj: ChatGPT

Ceny operačních pamětí DDR5 pokračují v růstu a podle nových dat dosáhly v Německu historického maxima. Současně se objevily informace, že největší světový výrobce čipů TSMC připravuje další zdražení výroby, které by se mohlo promítnout i do cen procesorů.
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Paměťová krize, která se začala naplno projevovat už v loňském roce, podle nových údajů zdaleka nekončí. Nejnovější statistiky z německého trhu ukazují, že ceny operačních pamětí DDR5 opět výrazně vzrostly. Vedle toho se objevila také zpráva, že společnost TSMC údajně plánuje zvýšit ceny výroby polovodičů. Pokud se tyto informace potvrdí, mohou během příštího roku zdražit nejen paměti, ale také procesory a další elektronika.

DDR5 je v Německu nejdražší za celou dobu sledování

Statistiky serveru 3DCenter, který dlouhodobě sleduje ceny počítačového hardwaru v Německu, ukazují další výrazný růst cen pamětí DDR5. V červenci dosáhly podle jeho indexu hodnoty 448 procent oproti období před začátkem současné paměťové krize.

Ještě na začátku roku 2026 se index pohyboval kolem 440 procent. Na jaře sice došlo k mírnému zlevnění až na 408 procent, během června ale ceny opět začaly růst a nyní překonaly dosavadní rekord. Německý trh přitom bývá považován za dobrý ukazatel vývoje cen v Evropě.

Za růstem stojí kombinace několika faktorů. Výrobci pamětí omezili produkci běžných DDR5 čipů a část výrobních kapacit přesunuli na paměti s vysokou přidanou hodnotou určené pro servery a systémy využívající umělou inteligenci. Právě enormní poptávka po AI hardwaru je jedním z hlavních důvodů, proč klasické paměťové moduly postupně zdražují.

Další zdražení mohou přinést samotné procesory

Nepříznivé zprávy přicházejí také z oblasti výroby čipů. Podle deníku Nikkei Asia zvažuje společnost TSMC zvýšení cen výroby polovodičů až o 10 procent od roku 2027. U některých zakázek na výkonné čipy pro oblast HPC, tedy například procesory pro servery nebo akcelerátory umělé inteligence, se hovoří dokonce až o patnáctiprocentním navýšení.

TSMC je největší smluvní výrobce čipů na světě a vyrábí polovodiče například pro Apple, AMD, Nvidia nebo Qualcomm. Vyšší výrobní náklady by se proto mohly promítnout do široké nabídky elektroniky od procesorů přes grafické karty až po chytré telefony.

Důvodem plánovaného zdražení mají být rostoucí ceny materiálů, stále dražší výrobní technologie i financování výstavby nových továren. Informace zatím nebyla oficiálně potvrzena společností TSMC, nicméně podobné scénáře analytici očekávají již delší dobu.

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Tagy: 
DDR5, paměť, čipy
Zdroje: 

TechRadar.com

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Lukáš "Francesco" Čihák

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